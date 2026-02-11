"Prawnik z Lincolna". Wiemy, czy będzie 5. sezon hitu Netflixa

"Prawnik z Lincolna" powrócił. Trzeci sezon serialu Netflixa zakończył się potężnym cliffhangerem, zatem gdy czwarty tylko pojawił się w serwisie, widzowie z miejsca rzucili się do oglądania.

"Prawnik z Lincolna" - o czym opowiada 4. sezon?

Czwarty sezon jest adaptacją szóstej książki z serii "Prawnik z Lincolna" zatytułowanej "Prawo niewinności". Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) musi zmierzyć się z, jak zawsze, najtrudniejszą sprawą w karierze. Czy uda mu się udowodnić swoją niewinność w sprawie morderstwa byłego klienta, Sama Scalesa? Aby oczyścić imię szefa, jego zespół musi rozwikłać ostatnią intrygę Sama, co zmusza ich do konfrontacji z prokuraturą okręgową, FBI i duchami z przeszłości Mickeya.

W "Prawniku z lincolna" grają też Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole i Angus Sampson. Twórcą i producentem wykonawczym serialu jest David E Kelley, a dla telewizji przygotował go Ted Humphrey, który pełni funkcję drugiego showrunnera i producenta wykonawczego obok Dailyn Rodriguez.

"Prawnik z Lincolna" - 5. sezon powstanie? Netflix ma dobre wieści

Wszystkich fanów "Prawnika z Lincolna" uspokajamy - wasz ulubieniec nigdzie się nie wybiera. Netflix potwierdził zamówienie piątego sezonu jeszcze zanim wy zdążyliście kliknąć "odtwórz" przy czwartym. Nowe odcinki zaadaptują siódmy - i najnowszy - tom z cyklu, zatytułowany "Resurrection Walk". Mickey zmierzy się wówczas ze sprawą klientki oskarżonej o zamordowanie swojego męża, który był zastępcą szeryfa. Z czasem sprawa okaże się znacznie "grubsza" niż początkowo przypuszczał.

Z wielką ekscytacją wyczekujemy premiery czwartego sezonu, 5 lutego, i z jeszcze większą ogłaszamy, że pracujemy już nad kolejnym. [...] W czwartej odsłonie zabraliśmy Mickeya w najbardziej wymagającą oraz osobistą podróż i jesteśmy szalenie wdzięczni, że możemy ją kontynuować w sezonie piątym - ogłosili pod koniec stycznia twórcy serialu Ted Humphrey i Dailyn Rodriguez [za: TUDUM].