Spis treści
O czym jest serial „Ołowiane dzieci”?
Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu Huty Szopienice masowo chorują na ołowicę - poważne zatrucie metalami ciężkimi. Kiedy bohaterka zaczyna nagłaśniać sprawę i walczyć o zdrowie najmłodszych pacjentów, wchodzi w konflikt z komunistycznym aparatem władzy. W realiach PRL-u ujawnienie przemysłowego skandalu oznaczało ryzyko zawodowe i osobiste. „Ołowiane dzieci” to dramat medyczny i polityczny thriller w jednym - opowieść o odwadze, determinacji i cenie, jaką płaci się za mówienie prawdy.
Kiedy premiera „Ołowiane dzieci” na Netflix?
Premiera serialu „Ołowiane dzieci” odbyła się 11 lutego 2026 roku w serwisie Netflix. Przed oficjalnym debiutem produkcja została zaprezentowana podczas pokazu w Katowicach, gdzie pierwsze dwa odcinki obejrzeli przedstawiciele lokalnej społeczności.
Ile odcinków ma serial „Ołowiane dzieci”?
Serial „Ołowiane dzieci” liczy 6 odcinków. To zamknięta, intensywna historia, która od początku do końca skupia się na walce lekarki z systemem oraz na losach śląskich rodzin dotkniętych skutkami skażenia środowiska.
„Ołowiane dzieci” - obsada
W roli Jolanty Wadowskiej-Król występuje Joanna Kulig. W obsadzie serialu „Ołowiane dzieci” znaleźli się również:
- Agata Kulesza - Profesor Berger
- Kinga Preis - Wiesia Wilczek
- Michał Żurawski - Hubert Niedziela
- Marian Dziędziel - Jerzy Ziętek
- Zbigniew Zamachowski - Zdzisław Grudzień
- Sebastian Pawlak - Zbyszek Król
Za reżyserię odpowiada Maciej Pieprzyca, scenariusz napisał Jakub Korolczuk.
Gdzie kręcono „Ołowiane dzieci”?
Zdjęcia do serialu realizowano w miastach Górnego Śląska, m.in. w Katowicach, Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, Zabrzu, Bytomiu i Gliwicach. Industrialna sceneria regionu odgrywa w produkcji kluczową rolę.
Czy „Ołowiane dzieci” to prawdziwa historia?
Tak. Serial „Ołowiane dzieci” inspirowany jest życiem dr Jolanty Wadowskiej-Król, która nagłośniła przypadki ołowicy wśród dzieci mieszkających w pobliżu Huty Szopienice. Produkcja powstała również na podstawie książki Michała Jędryki pod tym samym tytułem. Historia przez lata była mało znana poza regionem Śląska.