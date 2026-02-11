O czym jest serial „Ołowiane dzieci”?

Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu Huty Szopienice masowo chorują na ołowicę - poważne zatrucie metalami ciężkimi. Kiedy bohaterka zaczyna nagłaśniać sprawę i walczyć o zdrowie najmłodszych pacjentów, wchodzi w konflikt z komunistycznym aparatem władzy. W realiach PRL-u ujawnienie przemysłowego skandalu oznaczało ryzyko zawodowe i osobiste. „Ołowiane dzieci” to dramat medyczny i polityczny thriller w jednym - opowieść o odwadze, determinacji i cenie, jaką płaci się za mówienie prawdy.

Kiedy premiera „Ołowiane dzieci” na Netflix?

Premiera serialu „Ołowiane dzieci” odbyła się 11 lutego 2026 roku w serwisie Netflix. Przed oficjalnym debiutem produkcja została zaprezentowana podczas pokazu w Katowicach, gdzie pierwsze dwa odcinki obejrzeli przedstawiciele lokalnej społeczności.

Ile odcinków ma serial „Ołowiane dzieci”?

Serial „Ołowiane dzieci” liczy 6 odcinków. To zamknięta, intensywna historia, która od początku do końca skupia się na walce lekarki z systemem oraz na losach śląskich rodzin dotkniętych skutkami skażenia środowiska.

„Ołowiane dzieci” - obsada

W roli Jolanty Wadowskiej-Król występuje Joanna Kulig. W obsadzie serialu „Ołowiane dzieci” znaleźli się również:

Agata Kulesza - Profesor Berger

Kinga Preis - Wiesia Wilczek

Michał Żurawski - Hubert Niedziela

Marian Dziędziel - Jerzy Ziętek

Zbigniew Zamachowski - Zdzisław Grudzień

Sebastian Pawlak - Zbyszek Król

Za reżyserię odpowiada Maciej Pieprzyca, scenariusz napisał Jakub Korolczuk.

Gdzie kręcono „Ołowiane dzieci”?

Zdjęcia do serialu realizowano w miastach Górnego Śląska, m.in. w Katowicach, Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, Zabrzu, Bytomiu i Gliwicach. Industrialna sceneria regionu odgrywa w produkcji kluczową rolę.

Czy „Ołowiane dzieci” to prawdziwa historia?

Tak. Serial „Ołowiane dzieci” inspirowany jest życiem dr Jolanty Wadowskiej-Król, która nagłośniła przypadki ołowicy wśród dzieci mieszkających w pobliżu Huty Szopienice. Produkcja powstała również na podstawie książki Michała Jędryki pod tym samym tytułem. Historia przez lata była mało znana poza regionem Śląska.