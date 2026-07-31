PRAWDA czy FAŁSZ o "Ranczo". Czy ta scena zdarzyła się naprawdę?

"Ranczo" to serial wielu pokoleń

"Ranczo" to kultowy polski serial obyczajowo-komediowy emitowany przez TVP w latach 2006–2016, który przyciągał przed telewizory miliony widzów. Fabuła skupia się na losach Lucy Wilskiej, Amerykanki polskiego pochodzenia, która odziedziczyła dwork w fikcyjnej, podlaskiej wsi Wilkowyje. Jej przyjazd wywraca do góry nogami życie lokalnej społeczności, stając się tłem do satyrycznego przedstawienia polskich przywar, mentalności oraz realiów prowincji. Jednym z głownych wątków jest konflikt lokalnego proboszcza z jego bratem bliźniakiem, wójtem (w obu rolach Cezary Żak). Kluczowymi postaciami są także analityk polityczny/PRowiec/marketingowiec Arkadiusz Czerepach (Artur Barciś) oraz stały skład lokalnej ławeczki przed sklepem, komentujący wiejskie życie przy tanim winie Mamrot. Produkcja doczekała się 10 sezonów i 130 odcinków, stając się jednym z największych hitów w historii polskiej telewizji.

Ranczo. Nowa Dorotka zabrała głos. Tak Karolina Ludwiniak pracuje na planie

"Ranczo" powraca. Kiedy emisja?

Długo zapowiadany powrót "Rancza" staje się faktem. Wokół 11. sezonu, zatytułowanego "Ranczo. Zemsta wiedźm", przez lata krążyły plotki, lecz ostatecznie TVP dała projektowi zielone światło. Zdjęcia do nowej, sześcioodcinkowej serii ruszyły w czerwcu, a ekipa wchodzi w ostatni etap prac na planie. Scenariusz oparto na tekście zmarłego Andrzeja Grembowicza, dostosowanym do obecnych realiów. Do Wilkowyj wraca większość obsady z Cezarym Żakiem, Arturem Barcisiem i Iloną Ostrowską na czele, a do zespołu dołączył m.in. Daniel Olbrychski. Produkcja skupi się na nowych wyzwaniach wsi po latach przerwy, oddając hołd zmarłym twórcom. Premiera nowej odsłony kultowej produkcji została zaplanowana w TVP1 na grudzień 2026.

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Quiz PRAWDA czy FAŁSZ. Sprawdź, czy "Ranczo" ma przed Tobą tajemnice

Z okazji zbliżającej się premiery, ale również trwających nagrań do tego sezonu, postanowiliśmy przygotować specjalny quiz z wątków w "Ranczu". 11 pytań, w którym przedstawimy wam opisane wątkim. Waszym zadaniem za pomocą PRAWDA/FAŁSZ będzie wskazanie, czy dany wątek się naprawdę wydarzył, a może to fantazja redaktora. Powodzenia!