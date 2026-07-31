Ranczo. Cezary Żak i Violetta Arlak po latach znów razem. Nagranie z planu wywołało poruszenie

Powrót kultowej pary do "Rancza". Widzowie nie kryją ekscytacji

„Ranczo” niezmiennie cieszy się niesłabnącą popularnością w Polsce. Produkcja zadebiutowała w marcu 2006 roku, zdobywając serca widzów dzięki specyficznemu humorowi, wyrazistym postaciom i trafnym obserwacjom życia na prowincji. Ostatni odcinek wyemitowano w listopadzie 2016 roku, dlatego zapowiedź stworzenia sześciu nowych pod szyldem „Ranczo. Zemsta wiedźm” wywołała ogromną radość wśród miłośników serii.

Prace nad 11. sezonem rozpoczęły się 9 czerwca 2026 roku, a członkowie obsady systematycznie dzielą się z fanami kulisami powstawania nowej odsłony. Szczególnie aktywny w tym zakresie jest Cezary Żak, który chętnie wrzuca zdjęcia i materiały wideo na swój profil na Facebooku.

Spotkanie w Wilkowyjach. Cezary Żak wzruszony na widok serialowej żony

Jeden z najświeższych materiałów zamieszczonych przez aktora ukazuje wyjątkowo poruszającą scenę. Po długiej przerwie na planie pojawiła się Violetta Arlak, odtwórczyni roli Haliny Kozioł, czyli żony wójta Pawła Kozioła. W tę drugą postać nieprzerwanie od samego początku wciela się właśnie Cezary Żak.

Spotkanie z ekranową żoną wywołało u aktora silne emocje.

No, szanowni państwo, w końcu, po tylu latach, nareszcie prawdziwe spotkanie. Nie mogłem się doczekać – powiedział do kamery.

Zaraz potem aktorzy serdecznie wpadli sobie w ramiona. Ich naturalne i ciepłe powitanie wywołało ogromny entuzjazm wśród obserwujących.

Kiedy nowe odcinki "Rancza"? Czas oczekiwania zbliża się ku końcowi

Opublikowane wideo w mgnieniu oka stało się hitem sieci. Zdobyło grubo ponad 23 tysiące serduszek, a w sekcji komentarzy fani masowo wyrażają ogromną radość i deklarują gotowość na ponowne spotkanie z ulubionymi bohaterami serialu.

W nadchodzącym sezonie zobaczymy na ekranach powracającą obsadę, w tym Ilonę Ostrowską, Cezarego Żaka, Martę Chodorowską, Sylwestra Maciejewskiego, Bogdana Kalusa, Piotra Pręgowskiego, Violettę Arlak, Martę Lipińską, Katarzynę Żak, Dorotę Chotecką oraz Piotra Ligienzę. Obecność niemal wszystkich kluczowych aktorów ma zapewnić, że oryginalna atmosfera Wilkowyj pozostanie nienaruszona.

Realizacja zdjęć do nowej serii zbliża się do końca. Zgodnie z zapowiedziami, widzowie będą mogli cieszyć się sześcioma świeżymi odcinkami w grudniu 2026 roku. Ten powrót po prawie dziesięcioletniej przerwie tylko udowadnia, że historia z Wilkowyj wciąż przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów.

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Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania