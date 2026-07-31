Barwy szczęścia. Jezierski traci fortunę przez wróżbę Joli. Wściekły zwalnia ją z redakcji

Jezierski straci fortunę i znajdzie winnego

Kornel postanowi postawić wszystko na jedną kartę, wierząc, że wskazane przez Jolę „szczęśliwe numerki” przyniosą mu upragnione bogactwo. Zaryzykuje każdą złotówkę, mając nadzieję na gigantyczną wygraną. Zamiast milionów na koncie, zostanie jednak z długiem w wysokości 50 tysięcy złotych. W rozmowie z Błażejem przyzna później, że to on sam nakłonił wróżkę do podania liczb i zdecydował się zaryzykować cały swój majątek. Pełen żalu i rozgoryczenia nie będzie w stanie pogodzić się z tak dotkliwą porażką.

– Niech ja tylko tę całą wróżkę od siedmiu boleści tu spotkam...

Jola usłyszy najgorszą decyzję

Gdy Kozłowska przekroczy próg redakcji, nie będzie miała pojęcia, że Jezierski podjął już radykalną decyzję o zwolnieniu. Chociaż Modrzycki spróbuje ostudzić emocje przełożonego, prosząc o rozsądek, Kornel pozostanie nieugięty i nie zmieni zdania w tej kwestii.

– Pani już tu nie pracuje! Zwalniam panią ze skutkiem natychmiastowym!

Kobieta szybko przypomni mu jednak, że jest chroniona umową o pracę i takie nagłe zwolnienie jest po prostu niezgodne z prawem. Jezierski błyskawicznie zmieni wtedy swoją strategię działania w stosunku do pracownicy.

– Znajdziemy jakiegoś wiarygodnego wróżbitę

– A panią... żegnam uprzejmie

Błażej wpadnie na zaskakujący pomysł

Jeszcze tego samego dnia Modrzycki uzna, że sytuacja przełożonego to doskonały materiał na reportaż o naiwnych ludziach, którzy tracą dorobek życia w poszukiwaniu łatwych pieniędzy. Dziennikarz posunie się nawet do tego, że wprost zaproponuje Jezierskiemu udzielenie wywiadu do gazety.

– Tylko w 'Szoku'. Oszukany przez wróżkę niedoszły milioner wyznaje...

Kornel absolutnie nie podzieli jednak tego poczucia humoru i nie będzie mu w głowie śmianie się z własnego, bolesnego upadku finansowego.

– Szczerze, to ja mogę z tobą porozmawiać o premiach w tym miesiącu

Czy Błażej zdecyduje się ostatecznie opublikować materiał kompromitujący szefa? Oraz czy Jezierski szybko znajdzie zastępstwo dla wyrzuconej Joli? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki 19. sezonu serialu „Barwy szczęścia”.

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