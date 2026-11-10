Dziedzictwo, odcinek 1073: Pelin wpadnie w sidła własnego brata! Zaryzykuje życie, by ocalić Poyraza [ZDJĘCIA]

Poyraz i Nana uciekną przed Atakanem w 1073. odcinku „Dziedzictwa”

Poyraz i Nana zdołają wyrwać się z rąk ludzi Atakana. Ich wolność nie oznacza jednak końca niebezpieczeństwa. Uciekinierzy będą musieli jak najszybciej oddalić się od miejsca, w którym byli przetrzymywani. Na drodze pojawi się nieoczekiwana przeszkoda – awaria samochodu, która zmusi ich do dalszej ucieczki pieszo.

Dla osłabionej Nany będzie to szczególnie trudne. Kobieta ma za sobą traumatyczne chwile, a teraz będzie musiała zdobyć się na kolejny wysiłek. Na szczęście Poyraz nie zostawi jej samej. Mężczyzna zaopiekuje się żoną i pomoże jej pokonywać kolejne trudności.

Nana ze wzruszeniem przyjmie wsparcie ukochanego. W obliczu zagrożenia jeszcze wyraźniej odczuje, jak wiele dla niej znaczy. Poyraz, mimo własnych przeżyć, skoncentruje się na bezpieczeństwie żony. W 1073. odcinku „Dziedzictwa” małżonkowie ponownie udowodnią, że mogą na siebie liczyć nawet w najbardziej dramatycznych okolicznościach.

Pelin ucieknie z domu Adalet i sama pójdzie do Atakana w 1073. odcinku „Dziedzictwa”

Tymczasem zupełnie inne wydarzenia będą rozgrywać się w domu Adalet. Pelin nie będzie świadoma, że Poyrazowi i Nanie udało się wydostać z niewoli. Przekonana, że ukochany wciąż znajduje się w niebezpieczeństwie, postanowi działać na własną rękę.

W 1071. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz ukrył Pelin u Adalet, chcąc uchronić ją przed bratem. Atakan od dawna próbuje bowiem odzyskać kontrolę nad siostrą. Jego działania nie są przypadkowe – zależy mu również na przejęciu majątku Pelin. W 1047. odcinku kobieta szukała schronienia u Poyraza, ponieważ obawiała się, że brat zamknie ją w klinice psychiatrycznej i przejmie jej spadek.

Teraz Pelin sama postanowi opuścić bezpieczne schronienie. Wymknie się z domu Adalet i uda do Atakana, licząc na to, że uda jej się wynegocjować uwolnienie Poyraza. Będzie gotowa zawrzeć z bratem układ, choć doskonale wie, jak niebezpieczny potrafi być ten człowiek.

Jej decyzja może okazać się wyjątkowo ryzykowna. Atakan wielokrotnie udowodnił, że nie zamierza respektować woli siostry, a jej majątek jest jednym z głównych powodów jego działań. Pelin znajdzie się więc w trudnym położeniu...

Pelin nie będzie wiedziała, że Poyraz odzyskał wolność w 1073. odcinku „Dziedzictwa”

Największy dramat tej sytuacji polega na tym, że Pelin podejmie desperacką próbę ratowania Poyraza, nie znając aktualnego rozwoju wydarzeń. Gdy ona będzie szukała porozumienia z Atakanem, jej dawny ukochany będzie już w trakcie ucieczki z Naną. Co zrobi w tej sytuacji Atakan? Czy zareaguje na propozycję siostry i czy zgodzi się na warunki układu?

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1073

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1073. zostanie wyemitowany w środę, 18 listopada 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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