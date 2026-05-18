"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 929

Akcja w serialu "Dziedzictwo" nabrała ostatnio zawrotnego tempa, stawiając bohaterów przed trudnymi i bolesnymi wyborami. Ferit nie potrafił już dłużej znieść chorobliwej zazdrości Ayse i podjął radykalną decyzję o wyprowadzce, co początkowo ogromnie ucieszyło Deryę. Jej radość jednak błyskawicznie zgasła, gdy usłyszała o nowym śledztwie dotyczącym zamordowanej kobiety, ponieważ zaczęła podejrzewać, że ofiarą znalezioną w zagajniku była Leyla. W tym samym czasie Nana postanowiła przeprosić Poyraza za swoje wcześniejsze oskarżenia, on natomiast poprosił ją o wybaczenie za ukrywanie prawdy o swojej więziennej przeszłości. Nie zabrakło też kolejnych intryg ze strony Semiha oraz miłosnych dylematów Sinana, któremu trudno było zaakceptować zamiary Gurkana wobec Aynur. Tak zagmatwane relacje zwiastują jedynie dalsze komplikacje, więc warto sprawdzić, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"Dziedzictwo" odc. 929 - streszczenie

Znalezienie narkotyków w rzeczach Poyraza sprawia, że Nana planuje natychmiastową wyprowadzkę wraz z Yusufem. Mężczyzna prosi ją jednak o ostatnią szansę i jeden dzień na to, by mógł oczyścić się z zarzutów. Jest mu bardzo przykro, że mimo wspólnej przeszłości Nana tak łatwo zwątpiła w jego uczciwość. Poyraz nie traci czasu i razem z Mertem wpada na trop osoby odpowiedzialnej za podrzucenie mu nielegalnych substancji. W tym samym czasie Trucizna odzyskuje przytomność w szpitalu i domaga się od personelu medycznego szybkiego postawienia go na nogi. Policja rozpoczyna również śledztwo w sprawie zwłok porzuconych w zagajniku, co wywołuje panikę u Deryi, która próbuje zataić tożsamość ofiary.

"Dziedzictwo" odc. 929 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń w życiu Nany i Poyraza, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Kolejna odsłona tej tureckiej produkcji przyniesie odpowiedzi na pytania dotyczące intrygi wymierzonej w główne postacie. Emisja zaplanowana jest na popołudniowe pasmo w programie pierwszym telewizji publicznej. Odcinek 929 serialu "Dziedzictwo" zostanie pokazany 25 maja 2026 roku o godzinie 16:05 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to produkcja, która od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany rzesze wiernych odbiorców tureckich telenowel. Choć na przestrzeni lat postacie i główne wątki ulegały zmianom, serial wciąż skupia się na skomplikowanych relacjach rodzinnych i poszukiwaniu szczęścia po przejściu trudnych chwil. Obecnie obserwujemy zmagania Nany, która musi radzić sobie z nowymi wyzwaniami i niebezpieczeństwami czyhającymi na jej bliskich. To idealna propozycja dla każdego, kto ceni sobie historie o wielkich uczuciach, poświęceniu i walce o prawdę. W serialu występują m.in.:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)