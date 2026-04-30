"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1419

W ostatnim odcinku serialu "Policjantki i Policjanci" mundurowi zmierzyli się z wyjątkowo trudnym wyzwaniem, gdy Marek i Daria przyjęli zgłoszenie o nagłym zaginięciu nastolatki z poważnymi problemami zdrowotnymi. Cały dramat zaczął się w momencie powrotu matki z nocnej zmiany, która ze smutkiem odkryła, że jej córka nie dotarła do domu, a jej telefon pozostał całkowicie wyłączony. Funkcjonariusze szybko ustalili, że ostatnie logowanie komórki dziewczyny nastąpiło zaledwie dwie przecznice od mieszkania, co wywołało uzasadniony niepokój o jej bezpieczeństwo. Atmosferę zagęściły dodatkowo niepokojące zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych zaginionej, które patrol starał się natychmiast i dokładnie zweryfikować. Podczas gdy policjanci próbowali ustalić faktyczny przebieg zdarzeń, po zakończonej służbie Włodarczyk zdecydował się poszukać potrzebnego mu wsparcia u Leny. Przekonajmy się zatem, jakie wyzwania czekają na funkcjonariuszy w kolejnej odsłonie tej historii.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1419 - streszczenie

Mikołaj i Miłosz zostają wezwani na interwencję do rolnika, którego pole zostało dotkliwie zniszczone. Właściciel gospodarstwa wskazuje jako winnego syna wpływowej i najbogatszej rodziny w okolicy, znanego z brawurowego zachowania. Funkcjonariusze odnajdują na miejscu sportowy samochód chłopaka, jednak w jego wnętrzu trafiają na ślady krwi oraz wiadomość z żądaniem okupu. Zrozpaczeni rodzice proszą policję o odnalezienie zaginionego syna, obawiając się o jego życie. W toku śledztwa pojawia się teoria, że za uprowadzeniem mogą stać inni mieszkańcy szukający zemsty na bogatym sąsiedzie. Tymczasem wieczorem Białach wtajemnicza Górala w swoje zamierzenia wobec Kostyry, choć nie ma pewności, czy jego działania nie zostaną wcześniej przejrzane.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1419 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Po pełnym napięcia dniu na wrocławskich ulicach, wielu widzów z pewnością zechce sprawdzić, jak zakończą się poszczególne wątki tej historii. Kolejne przygody mundurowych są emitowane regularnie, dzięki czemu można na bieżąco obserwować działania patroli. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, by nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia zawodowego i prywatnego policjantów. Najnowszy odcinek pojawi się w ramówce już 7 maja 2026 roku. Emisja odbędzie się na kanale TV4 o godzinie 19:00.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Ten serial od lat cieszy się sympatią osób, które lubią zaglądać za kulisy pracy wrocławskiej policji. Oprócz widowiskowych interwencji i pościgów, produkcja pokazuje też ludzką twarz funkcjonariuszy i ich codzienne problemy po zdjęciu munduru. Luźny klimat przeplata się tu z trudnymi sprawami społecznymi, co sprawia, że przygody mundurowych ogląda się z dużym zainteresowaniem. Przez lata przez plan przewinęło się wielu lubianych aktorów, którzy wcielają się w postacie policjantów oraz ich bliskich. W serialu występują:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)