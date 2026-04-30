"Akacjowa 38", odcinek 874. Traumatyczne wspomnienia Ursuli i dramatyczna decyzja Zavaly

"Akacjowa 38", odcinek 874 - streszczenie

Ursula wraca pamięcią do bolesnych chwil z przeszłości, przypominając sobie moment, gdy rodzice zostawili ją samą, udając się na dworzec na powitanie jej przyszłego małżonka. Z kolei Servando planuje ubiegać się o wakat na stanowisku nocnego stróża. Tymczasem Zavala bezwzględnie zmusza Silvię do zażywania nieznanego medykamentu. W głowie Ursuli pojawia się mroczne wspomnienie gwałtu z czasów młodości, co wywołuje u niej potężny wstrząs emocjonalny, a jej nietypowe reakcje zaczynają mocno niepokoić Blankę oraz Carmen. Riera składa Carmen deklarację, że niebawem całkowicie oswobodzi ją od lęku przed bezlitosną Ursulą. Z kolei Casilda, pomimo licznych interwencji Lolity, w dalszym ciągu nie jest w stanie przypomnieć sobie Martina.

Fabuła serialu "Akacjowa 38"

Widzowie śledzą dramatyczne losy Carmen, ciężarnej kobiety uwięzionej w związku z agresywnym partnerem. Gdy pewnej nocy odurzony alkoholem mąż usiłuje dokonać na niej gwałtu, zdesperowana żona wymierza mu cios twardym narzędziem w głowę. Będąc w pełni przekonaną, że pozbawiła go życia, gromadzi najcenniejsze przedmioty, po czym razem ze swoją matką ukrywa zwłoki w leśnej gęstwinie i natychmiast ucieka z dotychczasowego domu. W trakcie wyczerpującej tułaczki na świat przychodzi jej córeczka, która otrzymuje imię Inocencia.

W trosce o bezpieczeństwo noworodka, Carmen decyduje się powierzyć dziewczynkę opiece sióstr zakonnych w przyklasztornym sierocińcu, przysięgając, że kiedyś po nią wróci. Kobiety ruszają w dalszą drogę w stronę miejscowości zamieszkiwanej przez brata Carmen, jednak kondycja zdrowotna uciekinierki zaczyna drastycznie spadać. Z pomocą przychodzi jej miejscowy medyk, który szybko zaczyna pałać do niej uczuciem. Niedługo potem obie panie przyjmują zupełnie nowe personalia – główna bohaterka staje się Manuelą – i znajdują zatrudnienie jako służące w rezydencji przy tytułowej ulicy Akacjowej 38.