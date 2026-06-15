ITA TOOLS Stal Mielec buduje kadrę. Cztery zagraniczne transfery przed startem sezonu

Nowe twarze zasilą szeregi mieleckiej drużyny

Do zespołu z Podkarpacia dołączyła 25-letnia atakująca Andjela Jovanović. Serbska siatkarka w minionym sezonie reprezentowała czeski zespół TJ Sokol Sternberk. W trakcie swojej kariery występowała również w ojczystej lidze, węgierskim DVTK Ongropack oraz greckim ZAON Kifisias.

Kolejnym wzmocnieniem jest 28-letnia reprezentantka Szwecji, środkowa Linda Andersson. Mierząca 188 cm zawodniczka w minionym sezonie grała we francuskim Saint-Die-des-Vosges Volley-Ball. Do kadry dołączyła także 28-letnia szwajcarska przyjmująca Sarina Wieland oraz 22-letnia ukraińska libero Alika Łucenko, mająca na koncie triumf w Złotej Lidze Europejskiej.

Kiedy siatkarki rozpoczną zmagania w TAURON Lidze?

Po zakończeniu minionego sezonu z podkarpackim klubem pożegnało się siedem zawodniczek. Drużynę opuściły Natasha Calkins, Nina Nesimović, Aleksandra Walczak, Marta Pamuła, Julia Mazur, Aleksandra Kazała oraz Gabriela Ponikowska. Kontrakty przedłużyło natomiast siedem dotychczasowych reprezentantek mieleckiego zespołu.

W nadchodzącym sezonie barw drużyny wciąż bronić będą Julia Bińczycka, Anna Bączyńska, Aleksandra Adamczyk, Rozalia Moszyńska, Magdalena Ociepa, Weronika Sobiczewska i Izabela Dąbrowska. Rozgrywki TAURON Ligi sezonu 2026/27 zostaną oficjalnie zainaugurowane 3 października. Zespół z Mielca rozegra swoje pierwsze spotkanie na wyjeździe, gdzie zmierzy się z #VolleyWrocław.