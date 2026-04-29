"Gliniarze": streszczenie odcinka 1198

W ostatnim czasie w serialu "Gliniarze" działo się naprawdę sporo, a ostatnia sprawa zmusiła detektywów do zmierzenia się z wyjątkowo trudnym wyzwaniem. Podczas ryzykownej próby wymiany zakładniczki za okup doszło do tragicznej w skutkach strzelaniny, która mocno skomplikowała sytuację na miejscu zdarzenia. Tropy doprowadziły Olgierda oraz Krzyśka do dawnych spraw związanych z przestępczością zorganizowaną z lat dziewięćdziesiątych, przez co namierzenie aktualnych sprawców okazało się bardzo trudne. Równolegle w życiu uczuciowym Zosi doszło do dużej zmiany, którą wcześniej zdołał przewidzieć jedynie Olgierd. Wszystkie te zdarzenia pokazały, że dawne powiązania kryminalne wciąż bywają groźne, a życie prywatne potrafi zaskoczyć nawet najbliższe otoczenie. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Gliniarze" odc. 1198 - streszczenie

Historia zaczyna się od dramatycznego zdarzenia podczas rzekomej kontroli drogowej, kiedy to zatrzymana kobieta pada ofiarą gwałtu. Sprawca świadomie podszywa się pod funkcjonariusza policji, aby wzbudzić zaufanie i bez trudu podejść do swoich ofiar. Adam i Olga, którzy prowadzą to śledztwo, szybko orientują się, że nie był to odosobniony przypadek, lecz działanie seryjnego przestępcy. Wkrótce dochodzi do kolejnej napaści przeprowadzonej w niemal identyczny sposób, co potwierdza obawy detektywów. Policjanci muszą działać pod presją czasu, starając się przewidzieć kolejny ruch napastnika i uchronić potencjalną ofiarę przed atakiem. Funkcjonariusze analizują każdy detal, by namierzyć człowieka, który w tak perfidny sposób wykorzystuje autorytet munduru.

"Gliniarze" odc. 1198 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Najnowsze losy stołecznych śledczych będzie można śledzić w najbliższym czasie na antenie ogólnodostępnej stacji. Serial regularnie pojawia się w ramówce, oferując stałą dawkę kryminalnych zagadek z warszawskich ulic. Warto sprawdzić, jak tym razem zakończy się pościg za niebezpiecznym przestępcą terroryzującym kobiety. Premiera tego odcinka zaplanowana została na 6 maja 2026 roku. Emisja odbędzie się w Polsacie o godzinie 17:00.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial kryminalny skupia się na pracy warszawskich detektywów, którzy codziennie stawiają czoła brutalnej rzeczywistości stolicy. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, a funkcjonariusze muszą wykazać się nie tylko odwagą, ale też dużą inteligencją w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadek. Fabuła opiera się na dynamicznych akcjach i śledztwach, w których stawką jest bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Produkcja zyskała uznanie dzięki realistycznemu podejściu do pracy policji oraz wyrazistym postaciom. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)