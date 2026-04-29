"Gliniarze": streszczenie odcinka 1198

W ostatnim czasie w serialu "Gliniarze" działo się naprawdę sporo, a ostatnia sprawa zmusiła detektywów do zmierzenia się z wyjątkowo trudnym wyzwaniem. Podczas ryzykownej próby wymiany zakładniczki za okup doszło do tragicznej w skutkach strzelaniny, która mocno skomplikowała sytuację na miejscu zdarzenia. Tropy doprowadziły Olgierda oraz Krzyśka do dawnych spraw związanych z przestępczością zorganizowaną z lat dziewięćdziesiątych, przez co namierzenie aktualnych sprawców okazało się bardzo trudne. Równolegle w życiu uczuciowym Zosi doszło do dużej zmiany, którą wcześniej zdołał przewidzieć jedynie Olgierd. Wszystkie te zdarzenia pokazały, że dawne powiązania kryminalne wciąż bywają groźne, a życie prywatne potrafi zaskoczyć nawet najbliższe otoczenie. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Gliniarze" odc. 1198 - streszczenie
Historia zaczyna się od dramatycznego zdarzenia podczas rzekomej kontroli drogowej, kiedy to zatrzymana kobieta pada ofiarą gwałtu. Sprawca świadomie podszywa się pod funkcjonariusza policji, aby wzbudzić zaufanie i bez trudu podejść do swoich ofiar. Adam i Olga, którzy prowadzą to śledztwo, szybko orientują się, że nie był to odosobniony przypadek, lecz działanie seryjnego przestępcy. Wkrótce dochodzi do kolejnej napaści przeprowadzonej w niemal identyczny sposób, co potwierdza obawy detektywów. Policjanci muszą działać pod presją czasu, starając się przewidzieć kolejny ruch napastnika i uchronić potencjalną ofiarę przed atakiem. Funkcjonariusze analizują każdy detal, by namierzyć człowieka, który w tak perfidny sposób wykorzystuje autorytet munduru.
"Gliniarze" odc. 1198 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Najnowsze losy stołecznych śledczych będzie można śledzić w najbliższym czasie na antenie ogólnodostępnej stacji. Serial regularnie pojawia się w ramówce, oferując stałą dawkę kryminalnych zagadek z warszawskich ulic. Warto sprawdzić, jak tym razem zakończy się pościg za niebezpiecznym przestępcą terroryzującym kobiety. Premiera tego odcinka zaplanowana została na 6 maja 2026 roku. Emisja odbędzie się w Polsacie o godzinie 17:00.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
Ten popularny serial kryminalny skupia się na pracy warszawskich detektywów, którzy codziennie stawiają czoła brutalnej rzeczywistości stolicy. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, a funkcjonariusze muszą wykazać się nie tylko odwagą, ale też dużą inteligencją w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadek. Fabuła opiera się na dynamicznych akcjach i śledztwach, w których stawką jest bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Produkcja zyskała uznanie dzięki realistycznemu podejściu do pracy policji oraz wyrazistym postaciom. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)