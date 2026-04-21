"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1412

Służba we wrocławskim komisariacie bywa nieprzewidywalna, o czym dobitnie przypomniał ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci". Na ekranie obserwowaliśmy losy Leny, która patrolowała miasto z zastępującym Bartka Tymonem, a ich wspólna zmiana zaczęła się od zgłoszenia o brutalnej próbie zabójstwa starszej kobiety. Choć podejrzenia w sprawie podpalenia seniorki początkowo padły na miejscowego księdza zainteresowanego jej działką, to śledztwo szybko ujawniło szereg dawnych, wstrząsających tajemnic. W tym samym czasie Bartek stanął do niecodziennej konfrontacji z Bramą, co tylko zagęściło atmosferę panującą wokół funkcjonariuszy. Wszystkie te wydarzenia zostawiły bohaterów z wieloma niewiadomymi. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1412 - streszczenie

Akcja zaczyna się w środku nocy, gdy do drzwi Klaudiusza Popiołka dobija się przerażona i ranna kobieta. Mężczyzna natychmiast decyduje się udzielić jej schronienia i powiadamia o całym zdarzeniu pogotowie ratunkowe. Sprawę przejmują Marek i Daria, którzy starają się wyjaśnić okoliczności ataku na nieznajomą. Zadanie jest utrudnione, ponieważ poszkodowana cierpi na zanik pamięci i nie potrafi powiedzieć, kim jest. Funkcjonariusze w toku śledztwa odkrywają tropy sugerujące, że kobieta może być uwikłana w poważną aferę. Równolegle Korwicki i Włodarczyk po zakończeniu pracy znajdują chwilę na rozmowę o swoich nieudanych relacjach. W tym samym czasie Natalia zajmuje się przygotowaniami do swojego zagadkowego wieczoru.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1412 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy wrocławskich patroli nie będą musieli długo czekać na rozwinięcie tej intrygującej historii. Produkcja regularnie pojawia się na antenie, prezentując kolejne wyzwania stojące przed polską policją. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby sprawdzić, jak potoczą się losy ranej kobiety. Premierowa emisja 1412. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się we wtorek, 28 kwietnia 2026 roku. Odcinek można obejrzeć na kanale TV4 o godzinie 19:00.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial obyczajowy od lat przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych pracą dolnośląskich funkcjonariuszy. Scenariusz sprawnie łączy wątki kryminalne z codziennymi problemami, z jakimi mierzą się bohaterowie po zdjęciu munduru. We Wrocławiu nigdy nie brakuje pracy dla patroli, które muszą interweniować zarówno w sprawach społecznych, jak i niebezpiecznych napadach. Obserwowanie, jak policjanci próbują oddzielić trudną służbę od życia prywatnego, pozwala lepiej poznać ich skomplikowany świat. W serialu występują:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)