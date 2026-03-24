"Policjantki i Policjanci", odcinek 1392: Góral i Tamara próbują spędzić romantyczny wieczór. Ich plany burzy niespodziewane pojawienie się Jagny

Poprzedni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" dostarczył nam kolejnej dawki emocji i skomplikowanych intryg, zarówno na służbie, jak i poza nią. Sierżant Daria Włodarczyk i aspirant sztabowy Marek Korwicki zajęli się pozornie rutynową sprawą seniorki Elżbiety, która chciała wyrobić nowy dowód. Szybko okazało się jednak, że sprawa ma drugie dno, a kobieta zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Trop podrzucony przez syna zaginionej skierował uwagę śledczych na jej partnera, Zbigniewa. W tym samym czasie, gdy policjanci próbowali rozwikłać tę zagadkę, Kostyra realizował swój plan, by skłócić Natalię z Markiem. Czego zatem możemy spodziewać się w nadchodzącym epizodzie?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Policjantki i Policjanci" odc. 1392 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpocznie się od interwencji aspiranta sztabowego Mikołaja Białacha i podkomisarza Miłosza Bachledy, których patrol zostanie gwałtownie przerwany przez przerażoną nastolatkę. Dziewczyna o imieniu Kornelia z desperacją poprosi funkcjonariuszy o pomoc dla swojego ojca, który nagle stracił przytomność. Policjanci natychmiast wezwą na miejsce pogotowie ratunkowe. W międzyczasie Kornelia bezskutecznie będzie próbowała skontaktować się z matką, wyjawiając, że jej rodzice żyją w separacji. Sprawa przybierze kryminalny obrót w szpitalu, gdy lekarz postawi diagnozę otrucia, a obojętna postawa żony ofiary wzbudzi poważne podejrzenia policjantów. Równolegle, w wątku prywatnym, Góral i Tamara spróbują spędzić romantyczny wieczór, jednak ich plany zostaną pokrzyżowane przez niespodziewane pojawienie się Jagny.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1392 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący na dalsze losy wrocławskich funkcjonariuszy już wkrótce będą mogli poznać rozwiązanie najnowszej zagadki kryminalnej. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, łącząc w sobie napięcie związane z próbą morderstwa oraz zawirowania w życiu prywatnym bohaterów. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić premierowej emisji. Najnowszy, 1392. odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" będzie można obejrzeć we wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na kanale TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Serial "Policjantki i Policjanci" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając widzów dynamiczną akcją i wciągającymi wątkami obyczajowymi. Produkcja skupia się na codziennej pracy i życiu prywatnym funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy, którzy każdego dnia stawiają czoła nowym wyzwaniom. Od niebezpiecznych interwencji po skomplikowane relacje osobiste – ten serial pokazuje prawdziwe oblicze policyjnej służby, w której nie brakuje zarówno chwil grozy, jak i wzruszeń. To właśnie ta mieszanka sprawia, że fani z zapartym tchem śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. W serialu występują między innymi: