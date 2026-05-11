"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 922

W ostatnim czasie w serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a skomplikowane relacje między postaciami wystawiły ich cierpliwość na bardzo dużą próbę. Adalet skutecznie namieszała w głowie Aynur, przez co ta zaczęła unikać Sinana, choć ostatecznie ich wspólną naukę próbowała przerwać kolejna intryga starszej kobiety. Równocześnie Derya dowiedziała się o urodzinowej niespodziance przygotowywanej przez Ayse i postanowiła przyćmić rywalkę, kupując Feritowi niezwykle kosztowny prezent. Podczas gdy Cansel irytowała się nadmierną troską rodziny o uprowadzoną Nanę, zdeterminowany Poyraz uciekł się do podstępu, aby w końcu spotkać się z Banu. Sama uwięziona Nana podjęła rozpaczliwą próbę ucieczki przed wywozem za granicę, lecz w trakcie szamotaniny Ersin zdołał wstrzyknąć jej obezwładniającą substancję. Zobaczmy zatem, jak dalej potoczą się losy wszystkich bohaterów.
"Dziedzictwo" odc. 922 - streszczenie
Poyrazowi udaje się schwytać Banu i wydobyć od niej informację o miejscu, w którym przetrzymywana jest Nana. Bohater nie ma jednak pojęcia, że cały czas jest śledzony przez Semiha, który ogłusza go w momencie szykowania się do drogi. Semih sam dociera na miejsce uwięzienia kobiety, ale tam zostaje niespodziewanie zaatakowany przez Ersina. W kulminacyjnym momencie, tuż przed planowanym przekazaniem Nany w ręce handlarzy, na miejscu zjawia się Poyraz. Choć jednemu z przestępców udaje się zbiec, podczas ucieczki samochodem potrąca on Nanę. Ciężko ranna kobieta trafia do szpitala, gdzie zostaje wezwana karetka. Równolegle Adalet ostrzega Sinana przed budowaniem bliskiej relacji z Aynur, aby nie robić jej niepotrzebnych nadziei. Mężczyzna podczas tej rozmowy nazywa Aynur służącą, co dziewczyna przypadkiem słyszy i bardzo przeżywa. Zraniona bohaterka rezygnuje z nauki i wycofuje się z dotychczasowego układu, domagając się od Sinana przejęcia domowych obowiązków.
"Dziedzictwo" odc. 922 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu fanów tureckich produkcji z niecierpliwością czeka na rozwinięcie wątku Nany oraz bolesnego nieporozumienia między Sinanem a Aynur. Losy bohaterów splatają się w coraz bardziej skomplikowany sposób, a walka o życie rannych postaci staje się teraz głównym punktem opowieści. Emisja tego konkretnego epizodu odbędzie się na początku tygodnia, stanowiąc kontynuację dramatycznych wydarzeń z poprzednich dni. Serial "Dziedzictwo" odcinek 922 będzie można obejrzeć 18 maja 2026 roku o godzinie 16:05 na kanale TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
Ten turecki hit od lat przyciąga przed ekrany osoby szukające wielkich uczuć, rodzinnych tajemnic i walki o sprawiedliwość. Choć początkowo opowieść skupiała się na losach Seher i Yamana, scenarzyści przygotowali dla nas wiele zmian kadrowych, wprowadzając do fabuły nowe, równie ciekawe postacie. Obecnie kibicujemy przede wszystkim Nanie i Poyrazowi, których relacja narodziła się w bardzo trudnych okolicznościach po tragicznych stratach z poprzednich sezonów. Jeśli lubicie produkcje, w których miłość musi mierzyć się z licznymi intrygami i przeciwnościami losu, ten tytuł jest właśnie dla Was. W serialu występują:
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)