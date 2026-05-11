"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 922

W ostatnim czasie w serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a skomplikowane relacje między postaciami wystawiły ich cierpliwość na bardzo dużą próbę. Adalet skutecznie namieszała w głowie Aynur, przez co ta zaczęła unikać Sinana, choć ostatecznie ich wspólną naukę próbowała przerwać kolejna intryga starszej kobiety. Równocześnie Derya dowiedziała się o urodzinowej niespodziance przygotowywanej przez Ayse i postanowiła przyćmić rywalkę, kupując Feritowi niezwykle kosztowny prezent. Podczas gdy Cansel irytowała się nadmierną troską rodziny o uprowadzoną Nanę, zdeterminowany Poyraz uciekł się do podstępu, aby w końcu spotkać się z Banu. Sama uwięziona Nana podjęła rozpaczliwą próbę ucieczki przed wywozem za granicę, lecz w trakcie szamotaniny Ersin zdołał wstrzyknąć jej obezwładniającą substancję. Zobaczmy zatem, jak dalej potoczą się losy wszystkich bohaterów.

"Dziedzictwo" odc. 922 - streszczenie

Poyrazowi udaje się schwytać Banu i wydobyć od niej informację o miejscu, w którym przetrzymywana jest Nana. Bohater nie ma jednak pojęcia, że cały czas jest śledzony przez Semiha, który ogłusza go w momencie szykowania się do drogi. Semih sam dociera na miejsce uwięzienia kobiety, ale tam zostaje niespodziewanie zaatakowany przez Ersina. W kulminacyjnym momencie, tuż przed planowanym przekazaniem Nany w ręce handlarzy, na miejscu zjawia się Poyraz. Choć jednemu z przestępców udaje się zbiec, podczas ucieczki samochodem potrąca on Nanę. Ciężko ranna kobieta trafia do szpitala, gdzie zostaje wezwana karetka. Równolegle Adalet ostrzega Sinana przed budowaniem bliskiej relacji z Aynur, aby nie robić jej niepotrzebnych nadziei. Mężczyzna podczas tej rozmowy nazywa Aynur służącą, co dziewczyna przypadkiem słyszy i bardzo przeżywa. Zraniona bohaterka rezygnuje z nauki i wycofuje się z dotychczasowego układu, domagając się od Sinana przejęcia domowych obowiązków.

"Dziedzictwo" odc. 922 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu fanów tureckich produkcji z niecierpliwością czeka na rozwinięcie wątku Nany oraz bolesnego nieporozumienia między Sinanem a Aynur. Losy bohaterów splatają się w coraz bardziej skomplikowany sposób, a walka o życie rannych postaci staje się teraz głównym punktem opowieści. Emisja tego konkretnego epizodu odbędzie się na początku tygodnia, stanowiąc kontynuację dramatycznych wydarzeń z poprzednich dni. Serial "Dziedzictwo" odcinek 922 będzie można obejrzeć 18 maja 2026 roku o godzinie 16:05 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ten turecki hit od lat przyciąga przed ekrany osoby szukające wielkich uczuć, rodzinnych tajemnic i walki o sprawiedliwość. Choć początkowo opowieść skupiała się na losach Seher i Yamana, scenarzyści przygotowali dla nas wiele zmian kadrowych, wprowadzając do fabuły nowe, równie ciekawe postacie. Obecnie kibicujemy przede wszystkim Nanie i Poyrazowi, których relacja narodziła się w bardzo trudnych okolicznościach po tragicznych stratach z poprzednich sezonów. Jeśli lubicie produkcje, w których miłość musi mierzyć się z licznymi intrygami i przeciwnościami losu, ten tytuł jest właśnie dla Was. W serialu występują:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)