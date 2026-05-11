"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 870

W "Akacjowa 38" życie mieszkańców po raz kolejny wywróciło się do góry nogami, przynosząc serię bolesnych pożegnań i trudnych decyzji. Diego celowo wywołał bójkę w celi, aby za karę nie opuszczać murów więzienia, a w tym samym czasie Jaime dowiedział się od Felipe o umówionym widzeniu, o którym Samuel zataił przed nim prawdę. Choć pogrążony w żałobie po Martinie Servando stanowczo odmówił don Ramonowi zatrudnienia pomocnika, radosnym akcentem stało się odzyskanie przytomności przez Casildę. Na salonach Leonor zdecydowanie odrzuciła zaloty Iniga, który próbował wyjawić sekret dotyczący jego i Flory, podczas gdy Rosina zamartwiała się dziwnym zachowaniem Liberta. Całość domknął odważny ruch pułkownika Valverde, który pomimo sprzeciwu Carvajala postanowił za wszelką cenę ratować Silvię. Przekonajmy się zatem, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców tej madryckiej kamienicy.

"Akacjowa 38" odc. 870 - streszczenie

Jaime nabiera podejrzeń, że Samuel zawarł układ z doktorem Brizem. Mężczyzna postanawia przycisnąć lekarza do muru, dzięki czemu dowiaduje się, że Diego w rzeczywistości jest w pełni zdrowy. Sam Diego, przebywając w więziennej celi, znajduje się w tak złym stanie psychicznym, że postanawia targnąć się na własne życie. W tym samym czasie Casilda budzi się ze śpiączki, jednak ku rozpaczy otoczenia okazuje się, że kompletnie nie pamięta Martina. Inigo zbiera się na odwagę i wyznaje Leonor prawdę o tym, że Flora jest jego siostrą, a także wyjaśnia, w jakich okolicznościach trafił na Akacjową podając się za syna Cesara Cervery. Arturo podejmuje ryzykowną próbę wywiezienia odurzonej Silvii z domu Zavali, ale zostaje przyłapany na gorącym uczynku.

"Akacjowa 38" odc. 870 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskiej produkcji nie będą musieli długo czekać na rozwinięcie tych wszystkich wątków. Telewizja Polska regularnie emituje kolejne epizody, dbając o stałe pory emisji dla swoich odbiorców. To doskonała okazja, by przy filiżance kawy zasiąść przed ekranem i sprawdzić, jak potoczą się losy mieszkańców Madrytu. Najbliższe spotkanie z bohaterami zaplanowano na początek tygodnia. "Akacjowa 38" w odcinku 870 zostanie wyemitowana 18 maja 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:55.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ten hiszpański serial kostiumowy od dawna przyciąga przed ekrany tłumy osób, które chcą przenieść się do klimatycznego Madrytu z początku XX wieku. Życie w kamienicy przy Akacjowej 38 nigdy nie jest nudne, bo pod jednym dachem spotykają się przedstawiciele różnych klas społecznych z bagażem własnych doświadczeń. Produkcja słynie nie tylko z barwnych kostiumów, ale przede wszystkim z wciągających historii, które potrafią trzymać w niepewności. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z tą opowieścią, warto nadrobić zaległości i poznać losy tutejszych rodzin. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)