"Uroczysko", odcinek 226: Rozpoczyna się śmiertelnie poważna gra o życie dziewczyny. Czy Agata i Zuza zdołają ją uratować?

Fani "Uroczyska" z pewnością nie mogli ostatnio narzekać na brak emocji, zwłaszcza na komendzie. Po tym, jak Zuza sprytnie wysłała Olka na przymusowe tacierzyńskie, sama wraz z Agatą musiała zmierzyć się z naprawdę nietypowym zgłoszeniem. Wszystko zaczęło się, gdy na posterunek przyszła roztrzęsiona starsza pani z krzyżówką, której hasło brzmiało jak groźba. Dochodzenie, w którym pomogły szemrane znajomości Wróbla, zaprowadziło policjantki do kiosku. Sprawa stała się jeszcze poważniejsza, gdy na drzwiach pojawiła się wiadomość napisana krwią, a Stelmach zaczęła podejrzewać córkę schorowanej kobiety. Zakończenie odcinka z pewnością pozostawiło wiele pytań bez odpowiedzi.

"Uroczysko" odc. 226 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku serialu "Uroczysko" córka Winiarskiej obudzi się w dramatycznych okolicznościach, związana i z zakneblowanymi ustami. Sprawę jej zaginięcia zgłosi Emil, a Halina wkrótce otrzyma wiadomość, która zmrozi jej krew w żyłach. Gdy na jaw wychodzi odnalezienie zwłok, dla wszystkich staje się jasne, że to śmiertelnie niebezpieczna rozgrywka. Policjantki, podążając tropem chłopaka z poprawczaka, odkrywają tożsamość osoby, która zlecała kioskarzowi sprzedaż specjalnych krzyżówek. Hasła z łamigłówki zaczynają tworzyć logiczną całość, jednak presja czasu rośnie z każdą minutą. Niespodziewany przełom następuje dzięki starej fotografii, co popycha Agatę i Zuzę do ostatecznej konfrontacji, od której zależeć będzie życie porwanej dziewczyny.

"Uroczysko" odc. 226 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z zapartym tchem śledzą losy porwanej Magdy, a nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco. Czy Agacie i Zuzie uda się rozwiązać zagadkę na czas i uratować dziewczynę z rąk porywaczy? Przekonamy się już wkrótce, oglądając najnowsze perypetie bohaterów z malowniczego miasteczka. Premierowa emisja 226. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się we wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 20:00 na kanale TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który od lat przyciąga widzów malowniczymi krajobrazami i mrocznymi tajemnicami skrywanymi przez lokalną społeczność. W centrum wydarzeń znajduje się niezawodny duet policjantów, Agata i Filip, których odmienne charaktery idealnie się uzupełniają podczas rozwiązywania kolejnych spraw kryminalnych. Każda zagadka, często wprowadzana przez przyjezdnych turystów, rozwija się na przestrzeni dwóch odcinków, co pozwala w pełni zanurzyć się w śledztwie. Fabuła umiejętnie łączy wątki kryminalne z prywatnym życiem bohaterów związanych z lokalną komendą. W serialu występują m.in.: