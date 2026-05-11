Barwy szczęścia, odcinek 3384: Damian wyrzuca Aro z pracy, a załamana Luiza chce zrezygnować ze studiów

W minionym, 3383. epizodzie zdruzgotana Luiza ukryła się u Wójcików i wyznała im, że Aro dopuścił się zdrady. Dziewczyna kompletnie nie radziła sobie z zaistniałą sytuacją. Z kolei do domu Pyrków trafił z powrotem Emil, którego po całonocnej eskapadzie odwiózł Daniel. Skutkowało to poważnym starciem między Danielem a Hubertem na terenie szpitala. Lucyna usilnie namawiała chłopca do wzięcia winy za incydent z petardami na siebie, licząc na szybkie zakończenie afery. W tym samym czasie Bruno w towarzystwie Karoliny cieszyli się pobytem w Las Vegas, gdzie trwała beztroska zabawa. Para nie miała pojęcia o kłopotach, z którymi mierzyli się ich bliscy w kraju.

Barwy szczęścia. Romeo wręczy Ewie prawdziwy pierścionek zaręczynowy

Damian mści się na Aro, a Luiza rozważa porzucenie weterynarii

Damian nie ma zamiaru wybaczyć Aro tego, jak potraktował jego córkę. W ramach kary za ból zadany Luizie zwalnia go z pracy w trybie dyscyplinarnym, wypominając mu przy tym skandaliczny romans z jedną z klientek. Złamana całą sytuacją dziewczyna izoluje się od otoczenia. W przypływie ogromnego smutku i poczucia beznadziei zaczyna na poważnie myśleć o rezygnacji ze studiów na kierunku weterynaryjnym.

Kłótnia u Pyrków. Emil i Emilka spierają się o Daniela

U Pyrków napięcie również sięga zenitu. Emil wdaje się z Emilką w karczemną awanturę, której zarzewiem staje się internetowa aktywność Daniela. To zdarzenie tylko utwierdza Joannę w jej przekonaniach. Kobieta jest pewna, że ojciec chłopca wywiera na niego niezwykle szkodliwy wpływ.

Wilk żąda deklaracji od Agaty. Co z mieszkaniem i Hubertem?

Agata znajduje się w patowej sytuacji. Wilk stawia jej twarde warunki i oczekuje ostatecznej decyzji w sprawie zakupu lokalu. Kobieta musi teraz rozważyć, co jest dla niej priorytetem: lojalność względem Huberta, czy może jednak skorzystanie z bardzo kuszącej propozycji dewelopera.

Grzelakowie drżą przed więzieniem, a Romeo szykuje się do studniówki

Dom Grzelaków przepełniony jest lękiem. Stan pana Bogumiła nie ulega poprawie, co sprawia, że widmo procesu karnego staje się dla rodziny coraz bardziej realne. W tej ponurej rzeczywistości jedynym promykiem nadziei są przygotowania Romea do jego zbliżającej się studniówki. To wydarzenie pozwala Borysowi i Aldonie choć na moment zapomnieć o grożących im poważnych konsekwencjach prawnych.

Gdzie i kiedy oglądać 3384. odcinek "Barw szczęścia"?

Produkcja „Barwy szczęścia” gości na ekranach telewizorów od poniedziałku do piątku punktualnie o 20:05 na antenie TVP2. Premiera 3384. odcinka zaplanowana jest na środę, 20 maja 2026 roku. Widzowie, którym nie uda się zasiąść przed odbiornikiem o tej porze, nie muszą się martwić. Wszystkie odcinki, zarówno najnowsze, jak i te starsze, są dostępne całodobowo na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym są "Barwy szczęścia" i kto występuje w serialu?

„Barwy szczęścia” to nie jest zwykła produkcja obyczajowa. Serial stanowi odbicie problemów, z którymi mierzy się polskie społeczeństwo, ukazując m.in. spory rodzinne, zjawisko przemocy czy problematykę tolerancji. Fabuła koncentruje się wokół mieszkańców ulicy Zacisznej w Warszawie oraz osiedla „Pod Sosnami”. Widzowie z łatwością utożsamiają się z perypetiami bohaterów, dzieląc z nimi zarówno momenty radości, jak i życiowe tragedie. W nadchodzącym sezonie twórcy zapowiadają mnóstwo atrakcji! Miłośnicy formatu mogą liczyć na liczne niespodzianki oraz nagłe zwroty akcji, które dostarczą im wielu emocji.

Obsada serialu prezentuje się następująco:

Jasper Sołtysiewicz jako Justin Skotnicki

Adrianna Biedrzyńska jako Małgorzata Zwoleńska

Anna Mrozowska w roli Renaty

Bronisław Wrocławski jako Jerzy Marczak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jacek Rozenek w roli Artura Chowańskiego

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak

Karolina Chapko jako Dominika Kowalska

Katarzyna Glinka w roli Kasi Górki

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Marek Siudym w roli Anatola Koszyka

Marieta Żukowska jako Bożena Wiśniewska

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Wiktoria Gąsiewska w roli Oliwii Zbrowskiej

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisław Cieślak