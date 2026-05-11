Pierwsza miłość, odcinki 4218-4222: Koniec związku Marty, walka o dziecko oraz przerażające odkrycie w stodole

W poprzednich odcinkach (4213-4217) niedawnych odsłonach telewizyjnego hitu widzowie śledzili desperackie starania Kaliny, która próbowała uwolnić Mikołaja od ciążących na nim oskarżeń. Kobieta bezowocnie prosiła o wsparcie Edwarda Stryjeńskiego, podczas gdy nieprzemyślane działania Oskara jedynie skomplikowały całą sprawę i niebezpiecznie przybliżyły Kalinę do więziennej celi, co wywołało ogromną radość u Kai. Poszkodowany w nieszczęśliwym zdarzeniu Bolesław musiał zmierzyć się z samotnością w szpitalnej sali, ponieważ Angelika nie potrafiła przełamać oporów przed spotkaniem z ojcem. Jednocześnie Eliza kontynuowała potajemną współpracę ze Świdrem, a jej niespodziewana wizyta u męża zakończyła się kategorycznym żądaniem rozwodu. Co więcej, Bolesław postanowił dobrowolnie opuścić szpital. Relacja Marysi i Kacpra stawała się coraz bardziej napięta z powodu Pawła, a zazdrość popchnęła lekarza do zaryzykowania własnej kariery zawodowej oraz zaufania partnerki. W tym samym czasie Jurek zdecydował się na sprzedaż cennego pierścionka zaręczynowego, aby wesprzeć finansowo Jadzię i jej schorowane dziecko. Spokój mieszkańców Wadlewa zburzyło tajemnicze zniknięcie Karoliny Kazanowej, a znalezienie jej zakrwawionej chusty uruchomiło szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowano służby mundurowe oraz policyjne helikoptery. Dodatkowo kłótnia sprowokowana przez Kaję sprawiła, że Kostek uciekł z domu, a Alan rozpoczął bezskuteczną pogoń za chłopcem, co zbiegło się z nocnymi poszukiwaniami prowadzonymi wspólnie przez Emilkę i Bartka.

Pierwsza miłość, odcinek 4218. Niespodziewane rozstanie Szymona i Marty

Romantyczna relacja łącząca Martę oraz Szymona rozwijała się wręcz idealnie, aż do momentu niespodziewanego zerwania zainicjowanego przez mężczyznę. Kobieta jest kompletnie zdezorientowana zaistniałą sytuacją i nie potrafi pojąć, dlaczego partner po wielu miesiącach intensywnych starań nagle postanowił zakończyć ich związek. Prawdziwą przyczynę tak radykalnej decyzji zupełnie przypadkowo udaje się odkryć Kindze.

Napięcie między Julitą a Florianem osiąga punkt krytyczny, co niestety bezpośrednio uderza w całkowicie niewinną pacjentkę. Nadzorujący studenckie praktyki Marek nie szczędzi swoim podopiecznym surowych słów krytyki za ich nieprofesjonalne zachowanie. Zdesperowana Julita próbuje nakłonić Radka do interwencji w jej sprawie, jednak ten stanowczo odmawia jakiejkolwiek pomocy, co doprowadza do ostrej wymiany zdań i zaskakującego obrotu wydarzeń.

Wyczerpany fizycznie i psychicznie Seweryn kontynuuje gorączkowe poszukiwania swojej zaginionej żony, odmawiając sobie chwili odpoczynku. W miejscowej świetlicy zorganizowano specjalny punkt operacyjny, gdzie osoby zaangażowane w przeczesywanie terenu mogą liczyć na darmowy posiłek. Z udostępnionego jedzenia wyjątkowo chętnie korzysta Waldek, który rzekomo aktywnie uczestniczy w poszukiwaniach, podczas gdy jego żona Jadzia natrafia w swoim budynku gospodarczym na bardzo niepokojący ślad.

Pierwsza miłość, odcinek 4219. Karol Weksler wybiera nowego współpracownika

Karol ostatecznie decyduje się na wskazanie swojego nowego partnera biznesowego, co spotyka się z ogromnym niezadowoleniem Ewy, ponieważ wybór nie pada na Krystiana. W tym samym czasie w siedzibie przedsiębiorstwa niespodziewanie zjawia się Artur. Mężczyzna wykazuje ogromną skruchę i błaga dawnych przełożonych o przywrócenie go na zajmowane kiedyś stanowisko.

Jadzia darzy swojego męża ogromną nieufnością i absolutnie nie daje wiary jego kolejnym zapewnieniom. Kobieta musi podjąć niezwykle bolesną decyzję, decydując pomiędzy postąpieniem zgodnie z prawem a ochroną ukochanego członka rodziny. Wiedziona ogromną rozpaczą i poczuciem bezsilności, ostatecznie postanawia poprosić o niezbędne wsparcie Jurka.

Zraniona Marta bezustannie analizuje przyczyny nagłego odrzucenia ze strony Szymona, obarczając samą siebie winą za rozpad ich związku. Obserwująca cierpienie przyjaciółki Kinga podejmuje trudną decyzję o ujawnieniu jej wstrząsającej prawdy, którą niedawno poznała. Pozostaje jedynie ogromna wątpliwość, czy porzucona kobieta zdoła udźwignąć ciężar tak bolesnych i drastycznych informacji.

Pierwsza miłość, odcinek 4220. Termowizja w poszukiwaniach zaginionej Kazanowej

Alan dwoi się i troi, aby w jakikolwiek sposób nawiązać kontakt z Kostkiem, jednak wszystkie jego dotychczasowe starania kończą się całkowitym niepowodzeniem. Kiedy wydaje się, że sytuacja jest absolutnie beznadziejna, rozwiązanie narastającego problemu przynosi niespodziewana awaria w bliskim sąsiedztwie.

Odnalezienie przez Seweryna poplamionej krwią apaszki zaginionej małżonki sprawia, że prowadzone dochodzenie nabiera zupełnie nowego, poważnego tempa. Do akcji poszukiwawczej włączają się nie tylko mieszkańcy Wadlewa, ale również sąsiednich Nowosiółek, snując najróżniejsze teorie na temat tragicznych losów kobiety. Funkcjonariusze policji decydują się na użycie śmigłowców wyposażonych w nowoczesne kamery termowizyjne, lecz Kazanowa wciąż pozostaje całkowicie nieuchwytna.

W wieczornych działaniach terenowych aktywnie uczestniczą również Emilka oraz Bartek. Śmiałek celowo wysyła tę dwójkę razem na czele zorganizowanej grupy, po cichu licząc na to, że wspólne zmagania z trudnościami i czas spędzony na długich poszukiwaniach pomogą im ponownie odnaleźć do siebie właściwą drogę.

Pierwsza miłość, odcinek 4221. Sprytny plan Lucynki wymyka się spod kontroli

Lucynka stanowczo odmawia celebrowania swoich urodzin, ponieważ nadal nie jest gotowa na poinformowanie najbliższego otoczenia o tym, że wkrótce zostanie matką. Widząc jednak ogromne trudności Jędrka i Klaudii w zaaranżowaniu wspólnego spotkania, postanawia zorganizować przyjęcie wyłącznie w celu ułatwienia im bezpiecznego kontaktu. Jej z pozoru niewinna i doskonale przemyślana intryga szybko zaczyna jednak żyć własnym, zupełnie nieprzewidywalnym życiem.

Chociaż Marta z bólem serca zgodziła się na twarde zasady podyktowane przez Szymona, wciąż nie umie pogodzić się z nową rzeczywistością i desperacko poszukuje sensownego wyjścia z tego beznadziejnego impasu. Zniecierpliwiony jej ciągłymi próbami naprawy zerwanej relacji mężczyzna w niezwykle ostrych słowach dobitnie uświadamia jej swoje prawdziwe stanowisko w tej skomplikowanej sprawie.

Seweryn powoli traci resztki nadziei oraz sił niezbędnych do kontynuowania zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań. Mężczyzna dochodzi do smutnego wniosku, że jeśli żona rzeczywiście z własnej woli od niego odeszła, dalsze próby jej odnalezienia są całkowicie pozbawione jakiegokolwiek sensu. Śmiałek pozostaje jednak niepoprawnym optymistą i postanawia bezzwłocznie wcielić w życie swój autorski plan ratunkowy.

Pierwsza miłość, odcinek 4222. Dramatyczna walka o zdrowie małej córeczki Jadzi

Jakby dotychczasowych problemów i życiowych tragedii było mało, Szymon w jednej chwili zostaje całkowicie pozbawiony dachu nad głową, a brakuje mu już energii na poszukiwanie nowego mieszkania. Zmartwiona jego fatalnym losem Marta wychodzi z propozycją, która w obecnych, trudnych okolicznościach wydaje się prawdziwym wybawieniem. Czas jednak brutalnie zweryfikuje, czy ten desperacki pomysł faktycznie przyniesie oczekiwane, pozytywne rezultaty.

Nadzieje na szczęśliwe odnalezienie zaginionej Kazanowej gasną z każdą kolejną godziną, ale zjednoczona społeczność Wadlewa uparcie odmawia złożenia broni. Bartek bez wahania angażuje miejscowych nastolatków w masowe rozwieszanie plakatów informacyjnych, natomiast Olek, zmuszony do porzucenia swoich własnych interesów na rzecz pomocy wujkowi, niespodziewanie otrzymuje bardzo cenne i potrzebne wsparcie z zewnątrz.

Jedynie niezłomna Jadzia wciąż utrzymuje, że zachowanie Waldka jest krystalicznie czyste, ale w obliczu nadciągającego dramatu losy oskarżanego męża schodzą na absolutnie dalszy plan. Jej mała córeczka, zmagająca się z niezwykle poważną wadą kardiologiczną, nagle zaczyna mieć ogromne trudności z nabraniem powietrza. Reagujący natychmiast na zagrożenie Jurek kategorycznie zarządza, że dziewczynka musi zostać w trybie pilnym przetransportowana do specjalistycznej placówki medycznej.

Gdzie i kiedy oglądać nowe odcinki Pierwszej miłości w Polsacie

Zgodnie z oficjalnymi informacjami stacji, popularny serial telewizyjny nadawany jest na antenie Polsatu od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00. Premiera nadchodzących epizodów o numerach 4218-4222 została zaplanowana na okres od 18 do 22 maja 2026 roku. Fani, którzy nie zdołają zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, mają możliwość nadrobienia wszystkich telewizyjnych zaległości za pośrednictwem internetowej platformy Polsat Box Go.

Odcinek 4218 zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 18 maja.

Odcinek 4219 zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja.

Odcinek 4220 będzie można obejrzeć w środę, 20 maja.

Odcinek 4221 zaplanowano na czwartek, 21 maja.

Odcinek 4222 zakończy serialowy tydzień w piątek, 22 maja.

Obsada i fabuła polskiego serialu Pierwsza miłość

Pierwsza miłość to wysoce ceniona przez widzów polska telenowela obyczajowa, której główna oś fabularna toczy się na malowniczych ulicach Wrocławia. Produkcja szczegółowo opowiada o zawiłych losach Marysi oraz Pawła, a jednocześnie przybliża codzienne troski Alana, Kingi oraz pozostałych barwnych mieszkańców miasta. Scenariusz obfituje w liczne sukcesy, życiowe porażki, romantyczne uniesienia i bolesne zdrady, bardzo często wplatając w to wszystko niezwykle poważne wątki kryminalne oraz skomplikowane tematy społeczne. Ten niezaprzeczalny telewizyjny hit jest obecny w ramówce Polsatu nieprzerwanie od 2004 roku i do dziś cieszy się ogromnym uznaniem lojalnej publiczności.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)