Matura 2026 matematyka rozszerzona - arkusz CKE i odpowiedzi. Gotowe rozwiązania! [11.05.2026]

Matematyka rozszerzona matura 2026 odpowiedzi i oficjalny arkusz CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusze maturalne z matematyki na poziomie rozszerzonym i znajdziesz je dokładnie w tym artykule. Oprócz tego są tutaj także gotowe propozycje odpowiedzi do wszystkich zadań, co pozwoli Ci szybko oszacować zdobyte punkty tuż po powrocie do domu.

Co było na maturze rozszerzonej z matematyki 2026? Przegląd zadań

Tuż po zakończeniu egzaminu w sieci pojawiają się pierwsze relacje zdających. To, co było na maturze rozszerzonej z matematyki 2026, zawsze wzbudza wiele emocji i dyskusji. Arkusz na tym poziomie tradycyjnie sprawdza zaawansowaną wiedzę, logiczne myślenie oraz umiejętność przeprowadzania dowodów matematycznych. Bazując na strukturze egzaminu z ostatnich lat, w arkuszu zazwyczaj pojawiają się:

Zadania z optymalizacji i rachunku różniczkowego: wymagające znalezienia najmniejszej lub największej wartości funkcji.

wymagające znalezienia najmniejszej lub największej wartości funkcji. Planimetria i stereometria: dowody geometryczne oraz obliczanie objętości i pól powierzchni skomplikowanych brył.

dowody geometryczne oraz obliczanie objętości i pól powierzchni skomplikowanych brył. Prawdopodobieństwo i kombinatoryka: zaawansowane zadania wykorzystujące m.in. schemat Bernoulliego.

zaawansowane zadania wykorzystujące m.in. schemat Bernoulliego. Równania, nierówności trygonometryczne i wielomiany: klasyczne elementy niemal każdego arkusza na poziomie rozszerzonym.

Matura z matematyki poziom rozszerzony 2026 – kluczowe zasady

Warto przypomnieć, w jaki sposób zorganizowana jest matura matematyka rozszerzona 2026. Egzamin ten różni się od poziomu podstawowego zarówno pod kątem trudności zadań, jak i samego formatu. Poniżej przedstawiono najważniejsze fakty, o których należy pamiętać:

Czas trwania: na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu masz dokładnie 180 minut.

na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu masz dokładnie 180 minut. Punktacja: za bezbłędnie napisany egzamin można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Większość stanowią zadania otwarte, punktowane w zależności od stopnia zaawansowania rozwiązania.

za bezbłędnie napisany egzamin można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Większość stanowią zadania otwarte, punktowane w zależności od stopnia zaawansowania rozwiązania. Próg zdawalności: w przypadku przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym nie obowiązuje próg 30% niezbędny do zdania matury. Oznacza to, że każdy wynik (nawet 0%) zostanie wpisany na świadectwo, jednak wyższa liczba punktów jest kluczowa w procesie rekrutacji na studia.

w przypadku przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym nie obowiązuje próg 30% niezbędny do zdania matury. Oznacza to, że każdy wynik (nawet 0%) zostanie wpisany na świadectwo, jednak wyższa liczba punktów jest kluczowa w procesie rekrutacji na studia. Pomoce naukowe: na egzamin wolno wnieść linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty oraz kartę wybranych wzorów matematycznych, którą zapewnia szkoła.

Kiedy sprawdzisz oficjalne wyniki matur?

Przeglądając nieoficjalne rozwiązania pod hasłem matematyka rozszerzona matura 2026 odpowiedzi, możesz jedynie zorientować się, jak poszedł Ci egzamin. Na ostateczne, zatwierdzone przez egzaminatorów wyniki trzeba będzie poczekać. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza wyniki matur na początku lipca. Swoje dokładne punkty sprawdzisz online w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika), logując się za pomocą danych otrzymanych w szkole lub wykorzystując profil zaufany.