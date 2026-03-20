Emocji w ostatnim odcinku serialu „Szpital św. Anny” zdecydowanie nie brakowało, a życie prywatne lekarzy okazało się równie skomplikowane, co ich medyczne przypadki. Maciek musiał zmierzyć się z szokującą wiadomością, że jego syn Olek sprawia problemy w szkole i jest agresywny wobec rówieśników. W tym samym czasie na SOR-ze trwała walka o życie, gdy ekipa Tomka ratowała mężczyznę po upadku z dachu, a cała akcja, przez nieuwagę ratownika, zakończyła się dla niego naganą od dyrektora Streckera. Pośród osobistych zmartwień Maciek przeprowadził jeszcze pilną operację u pacjentki, która zasłabła na lekcji tańca. Ostatecznie, przytłoczony poczuciem winy, zwierzył się ze swoich obaw Kaśce, która zadeklarowała mu swoją pomoc. Czego zatem możemy spodziewać się po kolejnym, pełnym wyzwań tygodniu w szpitalu?

"Szpital św. Anny" odc. 96 - streszczenie

W szpitalu odbywa się niezwykle trudna operacja pacjenta, u którego wystąpiły komplikacje po wszczepieniu pompy wspomagającej pracę serca. Na czele zespołu medycznego stoi znany śląski profesor, któremu asystuje Łukasz Wroński. Po zabiegu, w trakcie konsylium, ordynator Zychowicz próbuje zdyskredytować zasługi Łukasza, a dyrektor Strecker zarzuca mu zamówienie drogiego leku i sugeruje, że jego udział w operacji to wynik wpływów ojca. Mimo nieprzychylnej atmosfery, wybitny profesor jest pod wrażeniem umiejętności Wrońskiego i składa mu kolejną propozycję współpracy. Tymczasem w wątku prywatnym, Irena wywiera presję na Darii, by ta wyjawiła prawdę o ojcostwie, co prowadzi do nagłego pogorszenia jej stanu zdrowia i konieczności wezwania karetki. Na koniec dnia Krzysztof dzieli się z Łukaszem informacją o ofercie pracy w wiedeńskiej klinice.

"Szpital św. Anny" odc. 96 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów bohaterów "Szpitala św. Anny". Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a intrygi i medyczne wyzwania z pewnością wciągną widzów bez reszty. Aby nie przegapić żadnego ważnego momentu, warto już teraz zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 96. odcinek serialu zostanie wyemitowany w piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial, który od samego początku podbił serca widzów, śledzących losy lekarek z krakowskiej placówki. Fabuła wciąga, łącząc medyczne zagadki i pełne napięcia sytuacje na sali operacyjnej z prywatnym życiem bohaterek. To poruszająca opowieść o tym, jak silne kobiety godzą wymagającą pracę ratowania życia z codziennymi problemami, udowadniając przy tym siłę przyjaźni i wzajemnego wsparcia. Za sukcesem produkcji stoi nie tylko wciągający scenariusz, ale również znakomita obsada. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)