Emocji w ostatnim odcinku serialu „Szpital św. Anny” zdecydowanie nie brakowało, a życie prywatne lekarzy okazało się równie skomplikowane, co ich medyczne przypadki. Maciek musiał zmierzyć się z szokującą wiadomością, że jego syn Olek sprawia problemy w szkole i jest agresywny wobec rówieśników. W tym samym czasie na SOR-ze trwała walka o życie, gdy ekipa Tomka ratowała mężczyznę po upadku z dachu, a cała akcja, przez nieuwagę ratownika, zakończyła się dla niego naganą od dyrektora Streckera. Pośród osobistych zmartwień Maciek przeprowadził jeszcze pilną operację u pacjentki, która zasłabła na lekcji tańca. Ostatecznie, przytłoczony poczuciem winy, zwierzył się ze swoich obaw Kaśce, która zadeklarowała mu swoją pomoc. Czego zatem możemy spodziewać się po kolejnym, pełnym wyzwań tygodniu w szpitalu?
"Szpital św. Anny" odc. 96 - streszczenie
W szpitalu odbywa się niezwykle trudna operacja pacjenta, u którego wystąpiły komplikacje po wszczepieniu pompy wspomagającej pracę serca. Na czele zespołu medycznego stoi znany śląski profesor, któremu asystuje Łukasz Wroński. Po zabiegu, w trakcie konsylium, ordynator Zychowicz próbuje zdyskredytować zasługi Łukasza, a dyrektor Strecker zarzuca mu zamówienie drogiego leku i sugeruje, że jego udział w operacji to wynik wpływów ojca. Mimo nieprzychylnej atmosfery, wybitny profesor jest pod wrażeniem umiejętności Wrońskiego i składa mu kolejną propozycję współpracy. Tymczasem w wątku prywatnym, Irena wywiera presję na Darii, by ta wyjawiła prawdę o ojcostwie, co prowadzi do nagłego pogorszenia jej stanu zdrowia i konieczności wezwania karetki. Na koniec dnia Krzysztof dzieli się z Łukaszem informacją o ofercie pracy w wiedeńskiej klinice.
"Szpital św. Anny" odc. 96 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów bohaterów "Szpitala św. Anny". Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a intrygi i medyczne wyzwania z pewnością wciągną widzów bez reszty. Aby nie przegapić żadnego ważnego momentu, warto już teraz zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 96. odcinek serialu zostanie wyemitowany w piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" to serial, który od samego początku podbił serca widzów, śledzących losy lekarek z krakowskiej placówki. Fabuła wciąga, łącząc medyczne zagadki i pełne napięcia sytuacje na sali operacyjnej z prywatnym życiem bohaterek. To poruszająca opowieść o tym, jak silne kobiety godzą wymagającą pracę ratowania życia z codziennymi problemami, udowadniając przy tym siłę przyjaźni i wzajemnego wsparcia. Za sukcesem produkcji stoi nie tylko wciągający scenariusz, ale również znakomita obsada. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)