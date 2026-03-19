"Policjantki i Policjanci", odcinek 1389: nieznany narkotyk z sieci powala kolejnych nastolatków, a policjanci rozpoczynają poszukiwania dilera

Ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" dostarczył widzom solidnej dawki emocji i skomplikowanych zagadek. W centrum wydarzeń znalazła się uliczna strzelanina, w której ranna została młoda dziewczyna, a Marek i Daria natychmiast rozpoczęli śledztwo. Sprawa od początku była trudna, gdyż pod presją rodziców ofiary wszystko wskazywało na winę jej zaginionego chłopaka z kryminalną przeszłością. Nasi bohaterowie nie dali się jednak zwieść pozorom i, drążąc głębiej, dotarli do faktów, które całkowicie wywróciły śledztwo do góry nogami. W tym samym czasie na komendzie wewnętrzne zmiany wystawiły na ciężką próbę lojalność Natalii wobec zespołu. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko zapytać, jakie nowe wyzwania czekają na wrocławskich funkcjonariuszy.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Policjantki i Policjanci" odc. 1389 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpocznie się dramatycznym wydarzeniem, którego świadkiem będzie Tymon. W drodze do pracy zauważy on nastolatka, który niespodziewanie dostaje ataku padaczki, wymiotuje i traci przytomność. Sytuacja staje się jeszcze bardziej alarmująca, gdy wychodzi na jaw, że to już piąty taki przypadek w ostatnich dniach. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną jest zażycie nieznanej, niebezpiecznej substancji psychoaktywnej, której skład utrudnia leczenie poszkodowanych. Chłopak przyznaje, że narkotyki kupił przez internet, co daje policjantom kluczowy trop w śledztwie mającym na celu schwytanie handlarza. W tle kryminalnej intrygi, Góral i Tamara zajmą się organizacją urodzinowego przyjęcia dla Nadziei, a Jagna będzie realizować swoje tajemnicze i niepokojące plany.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1389 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się losy wrocławskich funkcjonariuszy w najnowszym epizodzie. Nadchodząca sprawa niebezpiecznych narkotyków i prywatne perypetie bohaterów zapowiadają odcinek pełen emocji i napięcia. Warto już teraz zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić premierowych wydarzeń. Nowy, 1389 odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" zostanie wyemitowany we wtorek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i policjanci" to serial, który od lat gości w sercach widzów, śledzących losy funkcjonariuszy z Wrocławia. Produkcja w unikalny sposób łączy dynamiczne akcje policyjne, od drobnych interwencji po poważne przestępstwa, z wglądem w prywatne życie bohaterów. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak radzą sobie ze stresem, problemami rodzinnymi i osobistymi dylematami po zdjęciu munduru. To właśnie to połączenie sprawia, że serial jest tak autentyczny i bliski widzom. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)