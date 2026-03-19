"Uroczysko", odcinek 224: obawiający się o swoje życie Piotr Majewski prosi funkcjonariuszy o zapewnienie mu ochrony

Ostatni odcinek serialu "Uroczysko" udowodnił, że pod fasadą spokojnego miasteczka wciąż kryją się mroczne sekrety. Romantyczna niespodzianka przygotowywana przez Krzysztofa zakończyła się jego tragiczną śmiercią, a ciało mężczyzny, z raną kłutą serca, odnalazła jego dziewczyna. Filip i Olek natychmiast rozpoczęli śledztwo, a pierwszy trop doprowadził ich do znanej policji pracownicy seksualnej. Jej przesłuchanie tylko skomplikowało sprawę, sugerując, że za zabójstwem kryje się coś więcej. W międzyczasie Kulig rozpoznał poszukiwanego listem gończym, a Anka zwróciła uwagę na atrakcyjnego studenta. Z pewnością to nie koniec emocji w tej historii.

"Uroczysko" odc. 224 - streszczenie

Nadchodzący odcinek "Uroczyska" rozpocznie się w ponurej atmosferze po tragicznej śmierci sierżanta z Przygódki. W odpowiedzi na ten akt przemocy ksiądz Marek odprawi mszę za duszę zmarłego, podczas gdy siły policyjne, wspierane przez jednostki kontrterrorystyczne, zorganizują zakrojoną na szeroką skalę obławę. Tymczasem na komendzie złoży wizytę wystraszona ciotka bliźniaków, a obawiający się o swoje życie Piotr Majewski poprosi funkcjonariuszy o zapewnienie mu ochrony. Kluczowym momentem będzie analiza nagrania z zaszyfrowanej aplikacji przez Galosa, której wyniki okażą się szokujące i całkowicie zdemaskują misterny plan zabójcy.

"Uroczysko" odc. 224 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością czekają, by dowiedzieć się, jak potoczą się losy bohaterów i kto okaże się mordercą sierżanta. Dramatyczne wydarzenia z poprzedniego epizodu pozostawiły widzów w ogromnym napięciu, a nadchodzący odcinek zapowiada jeszcze więcej emocji i zwrotów akcji. Każdy, kto chce być na bieżąco z rozwojem śledztwa w Uroczysku, powinien zarezerwować sobie czas na premierę. Najnowszy, 224. odcinek serialu "Uroczysko" zostanie wyemitowany w czwartek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie stacji TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy w sobie urok małego miasteczka z mrocznymi zagadkami kryminalnymi, które regularnie wstrząsają lokalną społecznością. W centrum wydarzeń znajduje się niezastąpiony duet policjantów – Agata i Filip – których zupełnie odmienne charaktery tworzą mieszankę wybuchową, ale niezwykle skuteczną w rozwiązywaniu spraw. Serial zgrabnie splata dwuodcinkowe śledztwa z prywatnym życiem postaci, co pozwala widzom jeszcze głębiej zanurzyć się w świat tej malowniczej, lecz pełnej tajemnic miejscowości. W serialu występują między innymi:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)