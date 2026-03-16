"Policjantki i Policjanci", odcinek 1386: Mikołaj Białach martwi się o stan zdrowia Oli, która ponownie trafiła do szpitala

Fani serialu "Policjantki i Policjanci" z pewnością pamiętają, jak emocjonujący był ostatni dyżur Marka i Darii. Zmagający się z problemami rodzinnymi Marek rozpoczął dzień u boku partnerki w wyjątkowo stresującej atmosferze, która tylko się zagęściła. Ich patrol przybrał nieoczekiwany obrót, gdy policjant musiał odebrać poród w samochodzie, a cała sprawa szybko okazała się znacznie bardziej skomplikowana. Tajemnicza rodząca, niechętna do ujawnienia tożsamości, i samochód nienależący do niej zmusiły funkcjonariuszy do rozwikłania sieci kłamstw. Na dodatek Daria przedstawiła Markowi ważną propozycję, której los zależał od rozmowy z Igorem. Po tak intensywnych wydarzeniach, co jeszcze może nas zaskoczyć na wrocławskich ulicach?

W nadchodzącym odcinku policjanci zostają wezwani do interwencji w domu pani Joanny, która padła ofiarą napaści i została uwięziona we własnych czterech ścianach. Na miejscu funkcjonariusze odkrywają niepokojącą wiadomość - na lustrze ktoś napisał czerwoną szminką słowo "milcz". Motyw rabunkowy zostaje szybko wykluczony, ponieważ z mieszkania nic nie zginęło, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Zarówno poszkodowana kobieta, jak i jej mąż, który w przeszłości pracował jako dziennikarz śledczy, są zdezorientowani i nie potrafią wskazać potencjalnego sprawcy. Równolegle do tego śledztwa, widzowie będą świadkami prywatnych problemów Mikołaja Białacha, który martwi się o stan zdrowia Oli, ponownie hospitalizowanej.

Fani z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń i rozwiązanie nowej, tajemniczej zagadki. Nadchodzący epizod z pewnością dostarczy wielu emocji i utrzyma widzów w napięciu do samego końca. Wszystkich, którzy chcą poznać dalsze losy wrocławskich funkcjonariuszy, zapraszamy przed ekrany. Premierowa emisja 1386. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, pokazując codzienną pracę wrocławskiej policji. Śledzimy w nim losy dwóch patroli, które każdego dnia stawiają czoła nowym wyzwaniom - od niebezpiecznych interwencji po skomplikowane dramaty rodzinne. Serial doskonale balansuje między pełnymi napięcia akcjami a prywatnym życiem bohaterów, ukazując ich zmagania po służbie i osobiste dylematy. To właśnie ta mieszanka spraw zawodowych i prywatnych sprawia, że fani tak mocno zżyli się z postaciami. W serialu występują m.in.:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)