"Policjantki i Policjanci", odcinek 1386: Mikołaj Białach martwi się o stan zdrowia Oli, która ponownie trafiła do szpitala

Spis treści
Fani serialu "Policjantki i Policjanci" z pewnością pamiętają, jak emocjonujący był ostatni dyżur Marka i Darii. Zmagający się z problemami rodzinnymi Marek rozpoczął dzień u boku partnerki w wyjątkowo stresującej atmosferze, która tylko się zagęściła. Ich patrol przybrał nieoczekiwany obrót, gdy policjant musiał odebrać poród w samochodzie, a cała sprawa szybko okazała się znacznie bardziej skomplikowana. Tajemnicza rodząca, niechętna do ujawnienia tożsamości, i samochód nienależący do niej zmusiły funkcjonariuszy do rozwikłania sieci kłamstw. Na dodatek Daria przedstawiła Markowi ważną propozycję, której los zależał od rozmowy z Igorem. Po tak intensywnych wydarzeniach, co jeszcze może nas zaskoczyć na wrocławskich ulicach?
"Policjantki i Policjanci" odc. 1386 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku policjanci zostają wezwani do interwencji w domu pani Joanny, która padła ofiarą napaści i została uwięziona we własnych czterech ścianach. Na miejscu funkcjonariusze odkrywają niepokojącą wiadomość - na lustrze ktoś napisał czerwoną szminką słowo "milcz". Motyw rabunkowy zostaje szybko wykluczony, ponieważ z mieszkania nic nie zginęło, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Zarówno poszkodowana kobieta, jak i jej mąż, który w przeszłości pracował jako dziennikarz śledczy, są zdezorientowani i nie potrafią wskazać potencjalnego sprawcy. Równolegle do tego śledztwa, widzowie będą świadkami prywatnych problemów Mikołaja Białacha, który martwi się o stan zdrowia Oli, ponownie hospitalizowanej.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1386 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń i rozwiązanie nowej, tajemniczej zagadki. Nadchodzący epizod z pewnością dostarczy wielu emocji i utrzyma widzów w napięciu do samego końca. Wszystkich, którzy chcą poznać dalsze losy wrocławskich funkcjonariuszy, zapraszamy przed ekrany. Premierowa emisja 1386. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, pokazując codzienną pracę wrocławskiej policji. Śledzimy w nim losy dwóch patroli, które każdego dnia stawiają czoła nowym wyzwaniom - od niebezpiecznych interwencji po skomplikowane dramaty rodzinne. Serial doskonale balansuje między pełnymi napięcia akcjami a prywatnym życiem bohaterów, ukazując ich zmagania po służbie i osobiste dylematy. To właśnie ta mieszanka spraw zawodowych i prywatnych sprawia, że fani tak mocno zżyli się z postaciami. W serialu występują m.in.:
- Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)
- Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
- Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
- Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
- Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
- Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
- Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
- Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
- Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)