"Barwy szczęścia", odcinek 3337: Zdemaskowana Renata wpada w panikę, gdy diler odcina jej dostęp do narkotyków

Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" zaserwował widzom prawdziwy rollercoaster emocji i kilka zaskakujących zwrotów akcji. Tomek dowiedział się od Wiktora o nowym, znacznie młodszym partnerze Grażyny, co skłoniło Kępskiego do natychmiastowej rozmowy z byłą partnerką. Równie dramatycznie potoczyły się losy Natalii, która podczas widzenia z Cezarym postanowiła definitywnie zakończyć ich związek. Decyzja ta doprowadziła Rawiczową na skraj załamania, na szczęście w trudnych chwilach mogła liczyć na wsparcie Małgorzaty. Na koniec z kolei na Zaciszną powróciła Lucyna, szokując Pyrków informacją o podpisanej już umowie i gotowości do natychmiastowej przeprowadzki. Wygląda na to, że spokój jeszcze długo nie zagości w życiu bohaterów.

"Barwy szczęścia" odc. 3337 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie Natalii poważne problemy zdrowotne, będące wynikiem narastającego stresu, o czym zwierzy się Malwinie, przyznając, że jest kompletnie załamana. W tym samym czasie Renata znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdy jej diler odkryje, że jest w związku z policjantem. Ta wiedza sprawi, że kobieta, wpadając w panikę, straci dostęp do narkotyków, od których zdążyła się już uzależnić. Równolegle, w wątku miłosnym, Grażyna po raz kolejny umówi się na namiętną randkę z Patrykiem. Niespodziewanie Madzia dowie się, że to właśnie Jezierski jest nowym wybrankiem jej znajomej, co wywoła spore zamieszanie. Z kolei Tomasz, obserwując, jak Wiracka rozkwita w nowej relacji, nie będzie w stanie ukryć swojej zazdrości.

"Barwy szczęścia" odc. 3337 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zwroty akcji i trudne wybory dla wielu postaci. Aby nie przegapić żadnego z tych wydarzeń, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 3337. odcinka "Barw szczęścia" odbędzie się w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na kanale TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów. Serial zabiera nas na warszawską ulicę Zaciszną, gdzie śledzimy losy wielopokoleniowych rodzin, takich jak Zwoleńscy, Pyrkowie czy Marczakowie. To opowieść o życiu, w której codzienne problemy, miłosne uniesienia i dramatyczne wybory tworzą wciągającą i bliską sercu historię. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)