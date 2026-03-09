"Szpital św. Anny", odcinek 87: Strzelanina przed szpitalem! Postrzelona pielęgniarka walczy o życie

Poprzedni odcinek "Szpitala św. Anny" z pewnością trzymał nas w napięciu, mieszając osobiste niepokoje z medycznymi decyzjami o najwyższą stawkę. Zosia przeżywała wyjątkowo trudne chwile, najpierw spiesząc do szpitala do córki Kalinki po jej upadku, a następnie mierząc się z naganą od Streckera z powodu skargi złożonej przez Sabinę. W całym tym chaosie pojawił się też bardziej optymistyczny wątek Tadeusza, który zachęcony przez córkę Zytę, odnalazł w sobie siłę, by marzyć o powrocie do jeździectwa. Na oddział onkologiczny trafiła również nowa pacjentka, Anna, której trudną diagnozę dodatkowo skomplikowała niechęć jej przyjaciółki do partnera, skrywającego własną chorobę. Napięcie sięgnęło zenitu, gdy doktor Zychowicz po konsylium lekarskim podjął kluczową decyzję o natychmiastowej operacji Ryszarda, ojca Marty. Po tak wielu dramatycznych zwrotach akcji, jakie nowe wyzwania czekają na lekarzy i pacjentów szpitala św. Anny?

"Szpital św. Anny" odc. 87 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku "Szpitala św. Anny" dojdzie do mrożących krew w żyłach scen tuż przed budynkiem placówki. Jedna z pielęgniarek zostanie postrzelona, a jej stan będzie krytyczny, co zmusi zespół do natychmiastowej interwencji na sali operacyjnej. Podczas gdy policja ujmie sprawcę ataku, doktor Maciek Bilewicz rozpocznie desperacką walkę o życie koleżanki, stając przed poważnym wyzwaniem w postaci braku krwi niezbędnej do transfuzji. Równocześnie na Szpitalny Oddział Ratunkowy zaczną trafiać uczestnicy imprezy studenckiej z niepokojącymi objawami, po tym jak jedna z dziewczyn doznała nagłego zatrzymania krążenia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy kolejni młodzi ludzie pojawią się w szpitalu z symptomami zatrucia nieznanymi substancjami psychoaktywnymi.

"Szpital św. Anny" odc. 87 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów bohaterów krakowskiej placówki, a nadchodzący odcinek z pewnością dostarczy wielu emocji. Warto więc już teraz zaplanować sobie czas, aby nie przegapić premierowego seansu. Dla wszystkich widzów śledzących serial mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy, 87. odcinek serialu "Szpital św. Anny" będzie można obejrzeć w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to produkcja, która od samego początku podbiła serca widzów, skupiając się na losach grupy lekarek z krakowskiej placówki. Serial w fascynujący sposób przedstawia ich zmagania z codziennymi wyzwaniami zawodowymi oraz skomplikowanym życiem prywatnym. To poruszająca opowieść o pasji ratowania ludzkiego życia, trudnych dylematach i sile kobiecej solidarności w obliczu przeciwności losu.

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)