Finał 25. sezonu serialu „Policjantki i Policjanci”. Co wydarzy się w odcinkach 1496-1500?

Widzowie zobaczą pięć ostatnich epizodów 25. odsłony produkcji, które będą nadawane od poniedziałku do piątku o godzinie 19:00. Poza samymi akcjami w terenie kluczowe окаżą się prywatne perypetie głównych bohaterów. Grana przez Annę Bosak-Machnicką Natalia podejmie próbę odbudowania relacji z bliskimi, nie mając pojęcia o ogromnych zmianach w ich dotychczasowym życiu. Wcielający się w Górala Paweł Kowalczyk stanie w obliczu dużych kłopotów, z kolei znajomość Bartka, kreowanego przez Miłosza Błacha, nieoczekiwanie przyspieszy. Największe emocje przyniesie jubileuszowy 1500. odcinek, w którym Daria (Magdalena Kocoń) będzie walczyć o życie, a sytuacja na samej komendzie stanie się niezwykle napięta.

Odcinek 1496 – emisja: poniedziałek 23 listopada godz. 19:00

Patrol: Podkomisarz Lena Szulc, posterunkowy Bartosz Sołtys

Uciekła porywaczom i wpadła prosto pod samochód. Kiedy w szpitalu widzi policyjny mundur, znów ogarnia ją przerażenie. Lena i Bartek próbują ustalić, co spotkało młodą dziewczynę i dlaczego tak bardzo boi się tych, którzy chcą jej pomóc. Wkrótce odkrywają, że jej przyjaciółka również zniknęła. Porywacze żądają miliona złotych, a rodzina zakładniczki ma powody, by nie wpuszczać policji za próg. Rozpoczyna się niebezpieczna rozgrywka, w której jeden błąd może kosztować życie. Tymczasem Szulc wraca do lasu, by odtworzyć wydarzenia, które omal go nie zabiły. To, co zaczyna sobie przypominać, może zburzyć także świat Leny.

Odcinek 1497 – emisja: wtorek 24 listopada godz. 19:00

Patrol: aspirant sztabowy Marek Korwicki, sierżant Daria Włodarczyk

Starszy mężczyzna z demencją zostaje znaleziony w lesie z rozbitą głową. Stracił pamięć, ale we wsi, w której mieszka, nie zapomniano, kim był przed chorobą. Daria, Emilka i Marek ruszają na pomoc zaginionemu seniorowi. Gdy poszukiwania zmieniają się w śledztwo w sprawie brutalnej napaści, spod sąsiedzkiej troski zaczynają wyzierać strach i zadawnione urazy. Nagrania przeczą zeznaniom, a ranny powtarza zdanie, które nie daje policjantom spokoju: „Tylko nie mów mamie”. Co wydarzyło się w lesie — i dlaczego tak trudno uzyskać prostą odpowiedź? Tymczasem Natalia szuka sposobu, by odzyskać Marka. Nie wie jednak, jak wiele zmieniło się pod jej nieobecność.

Odcinek 1498 – emisja: środa 25 listopada godz. 19:00

Patrol: aspirant sztabowy Mikołaj Białach, podkomisarz Miłosz Bachleda.

Miał być pierwszy raz z prostytutką, jest spotkanie z policją. Zamiast miłosnej przygody w leśnym zaciszu — zakrwawiony chłopak, który ostatkiem sił wzywa pomocy. Białach i Góral ustalają, że poszkodowany student ma znacznie więcej tajemnic niż pieniędzy. Narkotykowe długi prowadzą funkcjonariuszy do kryjówki, w której na nieproszonych gości czeka się z bronią. W tej sprawie nawet mocny trop może jednak prowadzić w złą stronę, a wiadomości w telefonie chłopaka otwierają kolejną zagadkę. Również prywatnie Góral ma coraz mniej powodów do spokoju. Zniknięcie szefowej Tamary budzi najgorsze podejrzenia, a obiecujący interes zaczyna zagrażać całej rodzinie.

Odcinek 1499 – emisja: czwartek 26 listopada godz. 19:00

Patrol: Podkomisarz Lena Szulc, posterunkowy Bartosz Sołtys

Za trzy miesiące miał wyjść na wolność. Zamiast czekać, zdobywa broń, rani strażnika i ucieka. Tylko po co? Skorpion, groźny przestępca i dotąd wzorowy więzień, najwyraźniej ma do załatwienia coś pilniejszego niż koniec odsiadki. Bartek i Daria, wspierani przez Szulca, próbują ustalić, dokąd zmierza. Dawny wspólnik boi się zemsty, żona układa sobie życie z innym, a zbieg nie zamierza zdradzać swoich planów. Gdy dochodzi do brutalnego morderstwa, policjanci muszą odgadnąć następny ruch Skorpiona, zanim znów się spóźnią. Pomiędzy interwencjami Daria i Bartek grają w „prawdę czy wyzwanie?”. Zaczyna się od żartów, ale sprawy nabierają szalonego tempa…

Odcinek 1500 – emisja: piątek 27 listopada godz. 19:00

Patrol: aspirant sztabowy Marek Korwicki, sierżant Daria Włodarczyk

Samochód bez świateł, rutynowa kontrola i strzały do policjantów. Na trzy dni przed wizytą jednego z najważniejszych ludzi w państwie po Wrocławiu krąży snajper. Daria walczy o życie, a Marek nie potrafi sobie wybaczyć, że nie było go przy niej. Trop z tragicznej interwencji prowadzi go do operacji, w której stawką jest bezpieczeństwo gościa gali charytatywnej. W teatrze trwają ostatnie próby, antyterroryści sprawdzają okoliczne budynki, a snajper już obserwuje teren przez celownik. I nie on jeden chce zabić… Jednocześnie na komendzie dojrzewa otwarty bunt przeciw Kostyrze. Natalia ryzykuje wszystko, a Lena szykuje się do rozmowy, której konsekwencji nie sposób przewidzieć