Polacy oszaleli na punkcie tego filmu. Niedługo obejrzycie go w domu

Kinowy hit zmierza do streamingu

Sydney Sweeney to obecnie jedna z najbardziej kontrowersyjnych gwiazd Hollywood, zatem już sam jej udział nie zwiastował dla "Pomocy domowej" wiele dobrego - nie od dziś bowiem wiadomo, że lwia część widzów nie potrafi odróżnić aktorów i aktorek od kreowanych przez nich ról. Film Paula Feiga obronił się jednak zaskakującą fabułą i nieszablonowym podejściem do gatunku. Krytycy byli podzieleni - w serwisie Rotten Tomatoes "Pomoc domowa" wyszarpała 74% pozytywnych not (w polskim Filmwebie widnieje zaś ocena 5.8/10), widzowie jednak piali z zachwytu, o czym świadczy ich wyrok 92% świeżości.

Oczekujcie nieoczekiwanego. Odprężcie się przez półtorej godziny. I krzyczcie bardzo głośno. Okres świąteczny jest stresujący, to fakt. Więc możecie iść do kina i... dać upust emocjom. Krzyczcie w stronę ekranu, śmiejcie się, płaczcie. [...] Moim zdaniem taki film, zapewniający takie przeżycia, mało kto widział w ostatnim czasie. Jest wyjątkowy. Lepiej go nie przegapić - podsumowały głównej aktorki w jednym z wywiadów.

"Taki film mało kto widział" - Amanda Seyfried i Sydney Sweeney o "Pomocy domowej"

"Pomoc domowa" - o czym jest film?

Sydney Sweeney gra tu Millie, dziewczynę o niełatwej przeszłości, która szuka dziś już tylko spokojnej przystani z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu. Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester (Amandą Seyfried) jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości. W obsadzie znaleźli się też m.in. Michele Morrone ("365 dni"), Brandon Sklenar, Elizabeth Perkins i Mark Grossman.

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"Pomoc domowa" zachwyciła widzów, zaraz dostępna będzie online

Film debiutował w Polsce wraz z nastaniem 2026 roku i szturmem podbił kina. Ci, którzy nie załapali się na seanse, mogli nadrobić "Pomoc domową" kupując lub wypożyczając ją w serwisach VOD pokroju Polsat Box Go, Rakuten TV, Playerczy TVP VOD. Od 21 sierpnia thriller dostępny będzie jednak już bez dodatkowych opłat w ramach abonamentu Prime Video.

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