Pogrzeb Marii z "Na Wspólnej". Włodek załamie się nad grobem zmarłej żony

„Na Wspólnej” odcinek 4268. Pogrzeb Marii

Najbliższy odcinek 4268 przyniesie ostatnie pożegnanie Marii Zięby. Jak zapowiadają twórcy serialu, bohaterka odejdzie w 4260 odcinku podczas powrotnego lotu z Hiszpanii. Włodek i jego żona będą wracali do ojczyzny, gdy dojdzie do nagłych turbulencji. To właśnie w ich trakcie Ziębowa dozna rozległego ataku serca. I choć na pokładzie znajdzie się lekarka, która błyskawicznie przystąpi do reanimacji, to jednak jej wysiłki okażą się bezskuteczne i życia kobiety nie uda się uratować.

Śmierć Marii zrujnuje świat jej najbliższych, a odejście tak ważnej dla serialu postaci wstrząśnie także widzami. Scenarzyści podjęli decyzję o nagłym uśmierceniu bohaterki w związku ze śmiercią Bożeny Dykiel, która zmarła 12 lutego 2026 roku. Choć w produkcji TVN to siostra Marii zmagała się z ciężką chorobą, to jednak twórcy zmuszeni byli zakończyć wątek zdrowej do tej pory żony Włodka.

Kto weźmie udział w ostatnim pożegnaniu Ziębowej?

Organizacji ceremonii pogrzebowej podejmie się Bogdan (Wojciech Brzeziński). Choć w ten sposób spróbuje poradzić sobie z emocjami, wkrótce sam ugnie się pod ich ciężarem. Najtrudniejsze chwile czekają Włodka, którego śmierć ukochanej żony doprowadzi do rozpaczy. W rozdzierającym smutku pogrążą się także córki Marii, Monika (Sylwia Gliwa) i Renata (Marta Jankowska), a grono załamanych żałobników zgromadzonych na cmentarzu będzie znacznie większe.

Ostatnie pożegnanie w 4268 odcinku zgromadzi całą serialową rodzinę. Przy boku męża i dzieci Marii staną ich partnerzy oraz wnuki. W ceremonii wezmą udział między innymi Damian (Waldemar Błaszczyk), Sławek (Mariusz Słupiński), Marta (Joanna Jabłczyńska), Daria (Patrycja Topajew) czy Kasia (Julia Chatys). Nie zabraknie także Jarka (Wojciech Rotowski), Żanety (Anna Guzik), Wojtka (Wojciech Błach), a także Basi (Grażyna Wolszczak), Weroniki (Renata Dancewicz) czy Michała (Robert Kudelski). Pojawi się również nowa postać w życiu Włodka, Dorota Zakrzewska (Edyta Jungowska).

Tak będzie wyglądać pogrzeb Marii z „Na Wspólnej”

Pogrążeni w smutku bliscy najpierw zgromadzą się w kościele, by wziąć udział we mszy świętej żałobnej. Następnie tłumnie przeniosą się na cmentarz. To tam, tuż przed złożeniem urny z prochami Marii do grobu, nastąpi najbardziej rozdzierający serce moment dla zgromadzonych, a emocje sięgną zenitu.

Szczególnie przejmujące okażą się chwile tuż nad samą mogiłą. Włodek nie wytrzyma napięcia i całkowicie się załamie, wybuchając rozpaczliwym płaczem. Wspierające go córki oraz pozostali żałobnicy także nie będą w stanie powstrzymać łez po nagłej stracie ukochanej Marii.

34