W poprzednim odcinku "La Promesa - pałac tajemnic" Jana postanowiła spędzić noc w pokoju Píi, żeby dać jej choć odrobinę poczucia bezpieczeństwa przed Gregoriem. W tym czasie Tadeo poprosił Catalinę o pomoc w sprawie młodego dzierżawcy, który znalazł się w poważnych tarapatach finansowych. Między Santosem a Lopem doszło do ostrej bójki po kolejnych złośliwościach, co szybko rozniosło się po pałacu. Margarita uparcie parła do ślubu z Ayalą, choć jej córka jasno mówiła, że jest temu przeciwna. Z kolei Lorenzo zajął się usprawnianiem produkcji dżemów, szukając rozwiązań, które ułatwią pracę. Jak te napięcia odbiją się na życiu w posiadłości?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 448 - streszczenie

Pía wciąż żyje w strachu przed Gregoriem. W pewnym momencie dochodzi do tragicznej pomyłki: w panice rani Salvadora, biorąc go za prześladowcę. W domu od razu robi się nerwowo, a domownicy próbują opanować sytuację. María Antonia nie potrafi pogodzić się ze śmiercią męża i coraz bardziej zamyka się w swoim smutku. Tymczasem Lorenzo ma plan, by rozkręcić interes i sprzedawać dżemy wojsku. Simona potajemnie wyjeżdża, ukrywając to przed Virtudes, a Teresa pisze w liście, że wyrusza z księżną do Stanów Zjednoczonych.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 448 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowy odcinek widzowie mogą obejrzeć po południu. Każda kolejna odsłona przynosi nowe zwroty w życiu rodziny Luján i pałacowej służby. Premierowa emisja 448. odcinka "La Promesa - pałac tajemnic" odbędzie się w poniedziałek, 5 sierpnia 2026 roku, o 15:05 na TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa - pałac tajemnic" to hiszpański serial kostiumowy, który opowiada o arystokratycznej rodzinie i jej służbie. Jana próbuje odkryć prawdę o śmierci matki, dlatego musi ukrywać swoją tożsamość. W posiadłości nie brakuje zwrotów akcji, romansów i konfliktów interesów. Serial zyskał widzów dzięki dopracowanym realiom i wyrazistym rolom. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)