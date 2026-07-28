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W poprzednim odcinku "La Promesa - pałac tajemnic" Jana postanowiła spędzić noc w pokoju Píi, żeby dać jej choć odrobinę poczucia bezpieczeństwa przed Gregoriem. W tym czasie Tadeo poprosił Catalinę o pomoc w sprawie młodego dzierżawcy, który znalazł się w poważnych tarapatach finansowych. Między Santosem a Lopem doszło do ostrej bójki po kolejnych złośliwościach, co szybko rozniosło się po pałacu. Margarita uparcie parła do ślubu z Ayalą, choć jej córka jasno mówiła, że jest temu przeciwna. Z kolei Lorenzo zajął się usprawnianiem produkcji dżemów, szukając rozwiązań, które ułatwią pracę. Jak te napięcia odbiją się na życiu w posiadłości?
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 448 - streszczenie
Pía wciąż żyje w strachu przed Gregoriem. W pewnym momencie dochodzi do tragicznej pomyłki: w panice rani Salvadora, biorąc go za prześladowcę. W domu od razu robi się nerwowo, a domownicy próbują opanować sytuację. María Antonia nie potrafi pogodzić się ze śmiercią męża i coraz bardziej zamyka się w swoim smutku. Tymczasem Lorenzo ma plan, by rozkręcić interes i sprzedawać dżemy wojsku. Simona potajemnie wyjeżdża, ukrywając to przed Virtudes, a Teresa pisze w liście, że wyrusza z księżną do Stanów Zjednoczonych.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 448 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Nowy odcinek widzowie mogą obejrzeć po południu. Każda kolejna odsłona przynosi nowe zwroty w życiu rodziny Luján i pałacowej służby. Premierowa emisja 448. odcinka "La Promesa - pałac tajemnic" odbędzie się w poniedziałek, 5 sierpnia 2026 roku, o 15:05 na TVP2.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
"La Promesa - pałac tajemnic" to hiszpański serial kostiumowy, który opowiada o arystokratycznej rodzinie i jej służbie. Jana próbuje odkryć prawdę o śmierci matki, dlatego musi ukrywać swoją tożsamość. W posiadłości nie brakuje zwrotów akcji, romansów i konfliktów interesów. Serial zyskał widzów dzięki dopracowanym realiom i wyrazistym rolom. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)