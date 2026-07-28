"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 448

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-28 8:17

W 448. odcinku "La Promesa - pałac tajemnic" w posiadłości robi się nerwowo. Strach Píi przed Gregoriem nie mija i w pewnym momencie wymyka się spod kontroli. Tymczasem inni domownicy próbują jakoś poukładać własne sprawy, a w tle pojawia się pomysł na interes, który ma podreperować domowy budżet.

W poprzednim odcinku "La Promesa - pałac tajemnic" Jana postanowiła spędzić noc w pokoju Píi, żeby dać jej choć odrobinę poczucia bezpieczeństwa przed Gregoriem. W tym czasie Tadeo poprosił Catalinę o pomoc w sprawie młodego dzierżawcy, który znalazł się w poważnych tarapatach finansowych. Między Santosem a Lopem doszło do ostrej bójki po kolejnych złośliwościach, co szybko rozniosło się po pałacu. Margarita uparcie parła do ślubu z Ayalą, choć jej córka jasno mówiła, że jest temu przeciwna. Z kolei Lorenzo zajął się usprawnianiem produkcji dżemów, szukając rozwiązań, które ułatwią pracę. Jak te napięcia odbiją się na życiu w posiadłości?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 448 - streszczenie

Pía wciąż żyje w strachu przed Gregoriem. W pewnym momencie dochodzi do tragicznej pomyłki: w panice rani Salvadora, biorąc go za prześladowcę. W domu od razu robi się nerwowo, a domownicy próbują opanować sytuację. María Antonia nie potrafi pogodzić się ze śmiercią męża i coraz bardziej zamyka się w swoim smutku. Tymczasem Lorenzo ma plan, by rozkręcić interes i sprzedawać dżemy wojsku. Simona potajemnie wyjeżdża, ukrywając to przed Virtudes, a Teresa pisze w liście, że wyrusza z księżną do Stanów Zjednoczonych.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 448 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowy odcinek widzowie mogą obejrzeć po południu. Każda kolejna odsłona przynosi nowe zwroty w życiu rodziny Luján i pałacowej służby. Premierowa emisja 448. odcinka "La Promesa - pałac tajemnic" odbędzie się w poniedziałek, 5 sierpnia 2026 roku, o 15:05 na TVP2.

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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa - pałac tajemnic" to hiszpański serial kostiumowy, który opowiada o arystokratycznej rodzinie i jej służbie. Jana próbuje odkryć prawdę o śmierci matki, dlatego musi ukrywać swoją tożsamość. W posiadłości nie brakuje zwrotów akcji, romansów i konfliktów interesów. Serial zyskał widzów dzięki dopracowanym realiom i wyrazistym rolom. W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Zamyślona Pía Adarre w czarnej sukni z koronką. O napiętej atmosferze w serialu La Promesa przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic