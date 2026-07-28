W poprzednim odcinku „Akacjowej 38” Diego i Blanka wrócili do Madrytu z małym Moisesem, a emocji nie brakowało. Pułkownik Arturo, próbując ukryć swoją niepełnosprawność, poprosił Estebana, by zabrał Silvię w daleką podróż. Agustina nie umiała już patrzeć na cierpienie swojego pana i gdy ten nie chciał powiedzieć prawdy o ślepocie, odeszła ze służby. W tym samym czasie do miasta wróciła Ursula i od razu zaczęła domagać się dziecka. Rodzice chłopca próbowali ją zmylić, twierdząc, że niemowlę zmarło tuż po porodzie, bo chcieli ochronić syna przed mściwą kobietą. Czy to kłamstwo wystarczy, by raz na zawsze odsunąć zagrożenie od ich rodziny?

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Akacjowa 38 odc. 927 - streszczenie

W odcinku 927 sprawa aresztowanej Flory nagle się komplikuje, bo El Pena przyznaje się do zabicia Hindusa. To wystarcza, by Flora od razu wyszła na wolność. Blanka postanawia porozmawiać z Leonor i mówi jej wprost, co wie o przeszłości Ursuli. Podkreśla też, że nawet najbardziej dramatyczne doświadczenia nie usprawiedliwiają okrucieństwa. W pewnym momencie zapada decyzja, że Ursulę trzeba raz na zawsze usunąć z ich życia. Tymczasem Arturo Valverde wreszcie zdobywa się na szczerość i wyznaje Silvii, że traci wzrok. Silvia obiecuje, że zostanie przy nim, prosząc tylko o miłość. Pułkownik odnajduje Agustinę, przeprasza za swoje zachowanie i prosi, by wróciła do pracy. Służąca zgadza się bez wahania.

Akacjowa 38 odc. 927 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kolejny odcinek „Akacjowej 38” widzowie zobaczą w TVP1 w środku tygodnia. Odcinek 927 zostanie wyemitowany 5 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:25.

Akacjowa 38 - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku. W eleganckiej kamienicy mieszają się losy ludzi z różnych warstw społecznych, a na co dzień nie brakuje ani romansów, ani nagłych zwrotów akcji. Mieszkańcy tytułowej ulicy mają swoje tajemnice i ambicje, które często kończą się konfliktami. W obsadzie serialu występują:

Amparo Fernandez

Arantxa Aranguren

Inma Perez

Juanma Navas

Marc Parejo

Roger Berruezo

Sandra Marchena

Sara Miquel

Sheyla Farina