W ostatnich odcinkach "Panny młodej" uwaga skupiła się na dramatycznej sytuacji Hancer. Derya usłyszała od Cihana o jej ciąży i próbowała mu uświadomić, że przymuszanie kogokolwiek do ślubu nie prowadzi do niczego dobrego. Tymczasem Mahmut chciał poważnie porozmawiać z Melihem, który po cichu pomógł Hancer uciec z domu brata. W rezydencji doszło też do przykrej sceny, gdy Mukadder odtrąciła wnuka i odmówiła wzięcia go na ręce. To zachowanie wstrząsnęło domownikami i wywołało sporo smutku. Czy ucieczka Hancer wreszcie da jej upragnioną wolność?

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"Panna młoda" odc. 163 - streszczenie

Zniknięcie Hancer doprowadza jej brata do furii. Cemil traci panowanie i w napadzie złości niemal podpala rezydencję. W tym czasie Melih dalej prowadzi swoją ryzykowną grę, bo wciąż po cichu pomaga Hancer ukrywać się przed rodziną. Mahmut szybko orientuje się, że coś jest nie tak i przyłapuje Meliha na kłamstwie. Nie zamierza tego zostawić i od razu żąda wyjaśnień.

"Panna młoda" odc. 163 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Panna młoda" ma stałą widownię, a wiele osób czeka na ciąg dalszy tej historii. Jeśli chcesz być na bieżąco z losami Hancer i Cihana, zaplanuj seans w popołudniowym paśmie TVP2. Premierowy odcinek 163 zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia 2026 roku o 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial o młodej Hancer, która trafia do zamożnej rodziny Develioglu w zamian za wsparcie finansowe dla chorego brata. Zaaranżowane małżeństwo z Cihanem miało być tylko układem, ale z czasem między nimi rodzi się prawdziwe uczucie. O szczęście nie jest jednak łatwo, bo Mukadder miesza intrygami, a w domu wciąż obecna jest była żona Cihana. Serial łączy romans z rodzinnymi dramatami. W obsadzie występują:

Talya Çelebi

Türkseve

Can Tarakçı

Betigül Ceylan

Günnur Adıgüzel

Elif Çapkin

Ceren Yuksekkaya

Sidal Damar

Günes Ebrar Özgül

Türker

Kantar

Çisel Kuskan

Derya Deniz Değirmenci