Zatrzymanie w Krupskim Młynie. 46-latek podszył się pod pracownika i kupił chemikalia

Oszustwo w firmie chemicznej w Tarnowskich Górach

Zgłoszenie o przestępstwie wpłynęło do tarnogórskich policjantów 22 lipca 2026 roku od właściciela firmy zajmującej się produkcją chemii specjalistycznej. Przedsiębiorca poinformował mundurowych, że ktoś podał się za jego pracownika i w ten sposób wszedł w posiadanie chemikaliów drogą nielegalną. Kryminalni od razu zajęli się sprawą i w krótkim czasie ustalili dane osoby, która mogła mieć związek z tym zdarzeniem. Ich działania doprowadziły do wytypowania 46-letniego mieszkańca powiatu tarnogórskiego jako sprawcy tego procederu.

Zatrzymanie 46-latka i zabezpieczenie substancji

Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego rano 23 lipca 2026 roku na ulicy Głównej w Krupskim Młynie. Podczas przeszukania garażu należącego do 46-latka policjanci odkryli podejrzane substancje, które zostały przez nich niezwłocznie zabezpieczone. Mężczyzna został przewieziony do policyjnej celi, gdzie spędził noc przed dalszymi czynnościami prowadzonymi przez organy ścigania. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na doprowadzenie go do prokuratury i przedstawienie konkretnych zarzutów.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla mieszkańca Krupskiego Młyna

Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty dotyczące posiadania niebezpiecznych substancji oraz ich nabycia w sposób niezgodny z prawem. W sobotę 25 lipca 2026 roku sąd rozpatrzył wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego i przychylił się do prośby policjantów oraz oskarżyciela o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Teraz mieszkaniec Krupskiego Młyna będzie oczekiwał na dalszy tok postępowania karnego. Za złamanie obowiązujących przepisów prawa grozi mu kara pozbawienia wolności, której wymiar może wynieść nawet 8 lat.

Źródło: Policja.pl