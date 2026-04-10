Kim jest Piotr z „Rolnik szuka żony 13”?

Piotr ma 32 lata i mieszka na Mazowszu, gdzie wraz z rodzicami i bratem prowadzi rodzinne gospodarstwo sadowniczo-warzywnicze. Specjalizują się głównie w uprawie truskawek oraz jabłek, a praca na roli to dla niego nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim ogromna pasja. Od najmłodszych lat wiedział, że chce związać swoją przyszłość z rolnictwem. Dziś robi to, co kocha - a codzienna praca daje mu poczucie spełnienia i stabilizacji. Choć zawodowo jest pewny siebie i konsekwentny, w życiu uczuciowym bywa bardziej powściągliwy. Piotr przyznaje, że nigdy nie był w poważnym związku, a jego największą inspiracją są rodzice i ich trwała relacja.

To właśnie takiej miłości szuka - szczerej, spokojnej i opartej na wzajemnym wsparciu. Udział w „Rolnik szuka żony 13” to dla niego szansa na przełamanie nieśmiałości i poznanie kobiety, z którą stworzy prawdziwy dom. Podkreśla, że potrafi być odpowiedzialnym partnerem, który daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. W kobiecie ceni przede wszystkim uczciwość i pozytywne podejście do życia. Wygląd nie jest dla niego najważniejszy - liczy się charakter i wartości. Preferuje partnerki w wieku od 24 do 32 lat, które prowadzą zdrowy tryb życia i nie palą.

O czym jest „Rolnik szuka żony”?

„Rolnik szuka żony” to jeden z najpopularniejszych programów randkowych w Polsce. Uczestnicy - rolnicy i rolniczki - szukają miłości oraz osoby, z którą będą mogli dzielić życie na wsi. Widzowie wysyłają listy do wybranych bohaterów, a ci następnie wybierają kandydatów, których zapraszają do swoich gospodarstw. Tam mają szansę lepiej się poznać i sprawdzić, czy między nimi pojawi się prawdziwe uczucie.

Kto prowadzi „Rolnik szuka żony 13”?

Program „Rolnik szuka żony 13” prowadzi Marta Manowska. To ona wspiera uczestników w ich emocjonalnej drodze i pomaga im odnaleźć się w świecie randkowego reality show.

Kiedy nowe odcinki „Rolnik szuka żony 13”?

Za nami zerowy odcinek odsłony, w którym poznaliśmy sylwetki rolników. Kolejne odcinki „Rolnik szuka żony 13” zostaną wyemitowane w jesiennej ramówce stacji TVP1 - najpewniej już na początku września 2026 roku. To właśnie wtedy widzowie będą mogli śledzić rozwój relacji i kolejne etapy poszukiwania miłości.

Gdzie oglądać „Rolnik szuka żony 13”?

Program będzie można oglądać w TVP1 oraz online - na platformie TVP VOD. Dzięki temu widzowie będą mogli wracać do ulubionych momentów i oglądać odcinki w dowolnym czasie.