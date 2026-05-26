"Panna młoda": streszczenie odcinka 112

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" udowodniły, że intrygi w rezydencji nie mają końca, a prawda zawsze wychodzi na jaw w najmniej oczekiwanym momencie. Cihan wreszcie odkrył, że to podstępna Beyza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem, który wcześniej podsunęła Hancer. W międzyczasie Ertugrul robił co w jego mocy, aby doprowadzić do pojednania skłóconych małżonków, choć sytuacja wydawała się wyjątkowo napięta. Z kolei Derya prosiła go o pomoc, chcąc, aby wstawił się za nią u Cemila w jej skomplikowanej sprawie. Prawdziwy szok nastąpił jednak w chwili, gdy Cihan i Hancer niespodziewanie wkroczyli razem do domu, co wywołało powszechne zdumienie wśród wszystkich obecnych. Czas pokaże, jakie niespodzianki czekają na was w kolejnej odsłonie tej opowieści.

"Panna młoda" odc. 112 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Hancer troszczy się o Cihana, chociaż ich wzajemne stosunki nadal są pełne dystansu i napięcia. W tym samym czasie w rezydencji wybucha prawdziwa burza, gdy Mukadder dowiaduje się o nowym stanowisku Gülsüm, która została asystentką Beyzy. Zachowanie Meliha staje się dla Sinem impulsem do głębszych przemyśleń nad ich obecną sytuacją. Atmosfera zagęszcza się jeszcze bardziej przez reakcję Mine na wieść o planach odejścia Meliha, Fadime oraz Aysu. Kobieta nie potrafi ukryć gniewu związanego z podjętą przez nich decyzją o opuszczeniu dotychczasowego miejsca, co dodatkowo komplikuje i tak już trudną sytuację między bohaterami.

"Panna młoda" odc. 112 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli planujecie sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców rezydencji, warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem. Produkcja ta cieszy się dużą popularnością, dlatego stacja dba o stałą porę emisji, która ułatwia codzienne śledzenie losów bohaterów. Przed telewizorami najlepiej zasiąść punktualnie, aby poznać wszystkie szczegóły nowych wątków. Najnowszy, 112. odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja przyciąga uwagę historią młodej Hancer, która decyduje się na odważny krok, by ratować zdrowie swojego brata. Choć jej małżeństwo z bogatym Cihanem miało być tylko formalnością ukartowaną przez jego matkę, między parą zaczyna rodzić się szczere uczucie. Życie w luksusowej rezydencji nie jest jednak łatwe, zwłaszcza że na miejscu wciąż przebywa była żona mężczyzny. Fani z zaciekawieniem obserwują, jak bohaterowie próbują odnaleźć szczęście w świecie pełnym rodzinnych intryg i trudnych wyborów. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)