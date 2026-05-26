Kiedy nowy sezon "M jak miłość" po wakacjach? Katarzyna Cichopek ujawniła start nowych odcinków

Kiedy nowe odcinki „M jak miłość”? Przerwa wakacyjna w TVP2

Emisja ostatnich epizodów bieżącej serii oznacza dla miłośników „M jak miłość” początek dłuższego odpoczynku od losów rodziny Mostowiaków. Telewizja Polska zgodnie ze swoim wieloletnim zwyczajem zdejmuje format z ramówki na okres letnich miesięcy, jednak widzowie od razu zaczęli szukać informacji o dacie wznowienia emisji. Rozwiązanie tej zagadki zaprezentowano w najświeższej odsłonie kulis powstawania telenoweli, stanowiącej finałowy telewizyjny materiał przed zaplanowaną przerwą.

Katarzyna Cichopek ujawnia, kiedy „M jak miłość” wraca na ekrany

W programie ukazującym zaplecze powstawania formatu, wyemitowanym bezpośrednio przed finałem serii, specjalny komunikat przekazała Katarzyna Cichopek. Gwiazda kreująca postać Kingi Zduńskiej zapowiedziała, że kolejne epizody „M jak miłość” zadebiutują w Dwójce w pierwszych dniach września. Chociaż stacja nie podała jeszcze oficjalnego harmonogramu, telenowela na pewno utrzyma swoje stałe pasmo nadawania, czyli poniedziałki i wtorki o godzinie 20.55. Kalendarz wskazuje, że 1 września 2026 roku to wtorek, dlatego inauguracja roku szkolnego może jednocześnie stanowić dzień telewizyjnego powrotu produkcji po letnim odpoczynku.

- (...) Dziękujemy, że jesteście z nami od tak wielu lat i że jesteśmy waszym ukochanym serialem i najchętniej oglądanym w całej Polsce - mówi Katarzyna Cichopek w ostatnich "Kulisach M jak miłość" w tym sezonie. - Zapraszam na ostatni odcinek, życzę miłego oglądania i udanych wakacji i oczywiście do zobaczenia na początku września - dodaje aktorka.

Powtórka specjalnego odcinka na 25-lecie „M jak miłość” w TVP2

Sympatycy hitu Dwójki mogą jednak liczyć na dodatkową niespodziankę w ramówce. Właśnie 26 maja stacja telewizyjna wyemituje unikalny materiał zrealizowany z okazji ćwierćwiecza istnienia „M jak miłość” na ekranach. Jubileuszowy program stanowi podsumowanie najważniejszych wątków oraz losów głównych bohaterów na przestrzeni lat. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to całkowicie nowy materiał telewizyjny. Nadawca przygotował powtórną emisję wydania, z którym wierni fani mogli zapoznać się już kilka miesięcy wcześniej.

Deklaracja odtwórczyni roli Kingi Zduńskiej z pewnością stanowiła duże pocieszenie dla wielbicieli telewizyjnego hitu. Mimo że letnia pauza w emisji dopiero startuje, ekipa filmowa zagości w domach Polaków szybciej, niż początkowo zakładano. Zgodnie z oficjalną zapowiedzią aktorki, „M jak miłość” ponownie zagości w wieczornej ramówce stacji na samym początku września.

