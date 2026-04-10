Kim jest Agata z „Rolnik szuka żony 13”?

Agata ma 57 lat i mieszka na Podlasiu, gdzie wspólnie z synem prowadzi gospodarstwo mleczne. Rolnictwo od lat jest jej codziennością, choć życie nie zawsze było dla niej łaskawe. Cztery lata temu straciła męża - to było wydarzenie, które zmieniło wszystko. Po jego śmierci zdecydowała się ograniczyć skalę działalności, ale nie wyobrażała sobie całkowitego odejścia od pracy na roli. Gospodarstwo pozostało ważną częścią jej życia i symbolem siły, z jaką poradziła sobie w trudnych chwilach. Dziś Agata czuje, że jest gotowa na nowy rozdział. Udział w „Rolnik szuka żony 13” traktuje jako szansę na odnalezienie partnera, z którym stworzy dojrzały, oparty na zaufaniu związek.

To kobieta pełna energii - aktywna, towarzyska i otwarta na ludzi. Uwielbia taniec, regularnie uczęszcza na zajęcia zumby, interesuje się modą i chętnie spędza czas w ruchu. Ma szerokie grono znajomych i lubi być w centrum wydarzeń. W miłości szuka mężczyzny z charakterem - kulturalnego, troskliwego i odpowiedzialnego. Ważne są dla niej szczerość, partnerstwo i wzajemne wsparcie. Mile widziany partner w wieku od 50 do 62 lat, który dba o siebie i… lubi tańczyć. To właśnie wspólna pasja do tańca może okazać się kluczem do jej serca.

O czym jest „Rolnik szuka żony”?

„Rolnik szuka żony” to popularny program randkowy, który od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów. W produkcji biorą udział rolnicy i rolniczki z całej Polski, którzy szukają miłości i stabilizacji. Format opiera się na autentycznych historiach - uczestnicy otrzymują listy od potencjalnych partnerów, a następnie wybierają osoby, które chcą lepiej poznać. Spotkania na gospodarstwach często prowadzą do prawdziwych uczuć i trwałych związków.

Kto prowadzi „Rolnik szuka żony 13”?

Program „Rolnik szuka żony 13” prowadzi Marta Manowska. To ona towarzyszy uczestnikom w najważniejszych momentach ich historii, wspiera ich i pomaga odnaleźć się w emocjonujących sytuacjach.

Kiedy nowe odcinki „Rolnik szuka żony 13”?

Zerowy odcinek nowej edycji show zadebiutował na antenie TVP1 5 kwietnia. Kolejne odcinki „Rolnik szuka żony 13” zostaną pokazane w jesiennej ramówce stacji, najpewniej już na początku września 2026 roku. To właśnie wtedy widzowie będą mogli śledzić rozwój relacji i poznawać kolejne etapy historii uczestników.

Gdzie oglądać „Rolnik szuka żony 13”?

Program będzie można oglądać na antenie TVP1 oraz w internecie - na platformie TVP VOD. Dzięki temu odcinki będą dostępne także dla tych, którzy wolą oglądać w dogodnym dla siebie czasie.