Budzą się duchy przeszłości. HBO Max pokazało zwiastun nowego polskiego serialu

Magdalena Cielecka powraca w kolejnej ekranizacji bestsellerowego kryminału, tym razem autorstwa Roberta Małeckiego. "Zmora" to mroczna opowieść o sekretach, które przetrwały dekady, i przeszłości, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Akcja serialu rozgrywa się współcześnie oraz w latach 80. i 90., splatając losy bohaterów w historię pełną niedopowiedzeń, lęków i niewygodnych prawd.

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"Zmora" - o fabule

Kontrowersyjna dziennikarka Kama Kossowska wraca do rodzinnego Torunia. Jej powrót uruchamia lawinę wspomnień i pytań, które przez lata pozostawały bez odpowiedzi. Gdy komisarz Tomasz Korcz ponownie otwiera sprawę zaginięcia Piotrka, przyjaciela Kamy z dzieciństwa, kobieta angażuje się w śledztwo. Z każdym kolejnym tropem granica między przeszłością a teraźniejszością zaczyna się zacierać, a pogrzebane sekrety upominają się o prawdę.

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"Zmora" - kto znalazł się w obsadzie?

Na ekranie oprócz Magdaleny Cieleckiej zobaczymy także: Piotra Żurawskiego ("Kruk", "Heweliusz"), Łukasza Simlata ("Rojst"), Piotra Głowackiego, Aleksandra Krupę, Marię Pakulnis, Katarzynę Bujakiewicz, Piotra Jankowskiego, Dorotę Kolak, Roberta Gulaczyka, Annę Mrozowską, Monikę Pikułę, Anouk Matejkę, Waldemara Kownackiego, a także młode pokolenie aktorów: Oliwię Gołębiowską, Eryka Wróbla oraz Olgierda Blecharza. Gościnnie w "Zmorze" pojawią się także Michalina Łabacz i Sławomira Łozińska. Premiera już 2 października w HBO Max. (informacja prasowa)

"Zmora" - zwiastun

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