"Pionek". Co dalej z polskim serialem? Sprawdziliśmy, czy będzie 3. sezon

"Pionek" za nami, a przed nami "Kamień"? O tym może opowiedzieć 3. sezon

"Pionek" od SkyShowtime był adaptacją drugiego tomu z tetralogii Małgorzaty i Michała Kuźmińskich o przygodach - jeśli tak można nazwać rozwiązywanie mrocznych zagadek kryminalnych - antropolożki Anny Serafin (w tej roli Maria Dębska) i dziennikarza Sebastiana Strzygonia (Maciej Musiał). Podążając tropem książek, winniśmy doczekać się jeszcze dwóch odsłon zatytułowanych kolejno "Kamień" i "Mara".

"Kamień" przenosi nas na Sądecczyźnę, a fabuła oscyluje wokół lokalnej romskiej społeczności. W oficjalnym opisie książki czytamy: W romskiej osadzie na Sądecczyźnie znaleziono martwego chłopczyka o jasnej karnacji i włosach koloru pszenicy. Wkrótce policja odkrywa, że mieszka tam blondwłosa dziewczynka… Między Romami a ich sąsiadami od lat zbiera się na burzę. Teraz napięcie sięga zenitu.

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Anka Serafin na prośbę policji próbuje nawiązać kontakt z Romami. Mierzy się z murem milczenia i własnymi wyobrażeniami o roli antropologa. Tymczasem dziennikarz śledczy Sebastian Strzygoń jednym kamieniem porusza medialną lawinę. Narasta lęk, niezrozumienie i wrogość. Jakie jeszcze tajemnice kryje społeczność tej z pozoru sielskiej krainy? Co jest faktem, a co uprzedzeniem? I czy kogoś obchodzi jeszcze prawda, gdy rozkręca się spirala nienawiści? [za: Wydawnictwo Dolnośląskie]

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"Pionek" - będzie 3. sezon? Maria Dębska komentuje

"Pionek" dobiegł końca w czwartek 8 października, jest zatem za wcześnie na oficjalne stanowisko SkyShowtime w temacie przyszłości serialu. Serial cieszy się jednak względną popularnością, a materiału źródłowego nie brakuje, zatem powstanie trzeciego sezonu jest jak najbardziej realną opcją. Maria Dębska otwarcie zresztą przyznała, że chętnie nakręciłaby kolejne odcinki.

- Ja uwielbiam trzecie sezony. Trzecie sezony są super. [...] Ja już się zżyłam bardzo z Anką, więc jeżeli będą dalsze sezony to będę się bardzo cieszyć - powiedziała aktorka w rozmowie z Serialową.

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