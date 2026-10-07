Znamy obsadę nowego serialu Jana Holoubka. Łukasz Simlat na czele plejady gwiazd

Tajemnica, która wstrząsnęła całą Polską. Historia, o której wciąż nie sposób zapomnieć. Już w listopadzie w HBO Max zadebiutuje "Wśród nocnej ciszy" w reżyserii Jana Holoubka. Serialowa superprodukcja inspirowana prawdziwymi wydarzeniami wraca do tragedii z 25 grudnia 1976 roku - opowie o tzw. zbrodni połanieckiej. HBO odsłoniło karty i ujawniło obsadę, na czele której stanął Łukasz Simlat.

"Wśród nocnej ciszy" - o czym opowie serial?

W 50. rocznicę wydarzeń, które na zawsze zapisały się w czarnej księdze zbrodni PRL, HBO wraca do historii, która do dziś budzi emocje. Serial "Wśród nocnej ciszy" w reżyserii Jana Holoubka, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i oparty na reportażu Wiesława Łuki "Nie oświadczam się", opowiada o zmowie milczenia, śmierci, która nigdy nie powinna była się wydarzyć, oraz o ludziach gotowych poświęcić wszystko, by dotrzeć do prawdy i wymierzyć sprawiedliwość.

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia 1976 roku. Śnieg, cisza, ciemność. Trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze z pasterki: ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat. Nikt nic nie widział. Albo nie chce powiedzieć. Zamiast odpowiedzi – mur milczenia. Sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek. Ale… matka ofiar i młody śledczy Maczek nie wierzą w przypadek. Oboje desperacko szukają prawdy. On stawia na szali swoją karierę, ona nie potrafi pogodzić się z utratą i nie spocznie, dopóki nie znajdzie odpowiedzi. Im bardziej zagłębiają się w sprawę, tym więcej szokujących informacji wychodzi na jaw. A prawda? Może okazać się gorsza niż kłamstwo…

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"Wśród nocnej ciszy" - obsada nowego serialu Jana Holoubka

"Wśród nocnej Ciszy" to wyjątkowa produkcja, w której pierwszoplanową rolę odgrywa bohater zbiorowy. Pod okiem Jana Holoubka i Macieja Kowalewskiego przed kamerą stanęła imponująca plejada polskich aktorów. W serialu zobaczymy: Łukasza Simlata (sołtys Lech Wojda), Jędrzeja Hycnara (śledczy Henryk Maczek), Magdalenę Biegańską (matka ofiar Zdzisława Kaleta), Justynę Wasilewską (siostra Wojdy, Irena Karaś), Tomasza Schuchardta (prokurator Kiełczkowski), Adama Woronowicza (Władysław Kaleta), Ewelinę Starejki (Roma Wojda), Tomasza Włosoka (Stanisław Kula), Dariusza Chojnackiego (mechanik Ryszard Mitek), Artura Paczesnego (Wojciech Dąbrowski), Karolinę Kowalską (Aśka), Kacpra Sasina (Józef Karaś), Andrzeja Popiela (Sławomir Łaba), Krzysztofa Surówkę (rolnik Boguś), Nel Kaczmarek (Krystyna Matuszek), Mateusza Górskiego (Stanisław Matuszek), Marię Kanię (Matka Stasia), Marcina Bosaka (Ojciec Stasia) i Natana Horodeckiego (Staś).

Obok nich wystąpią także: Michał Żurawski, Michał Pawlik, Barbara Wypych, Marek Siudym, Mariusz Jakus, Sebastian Stankiewicz, Sebastian Pawlak, Krzysztof Wieszczek, Anna Korzeniecka, Barbara Jonak, Agnieszka Radzikowska, Rozalia Rusak, Bernadetta Statkiewicz, Modest Ruciński, Hubert Miłkowski, Joanna Balasz, Łukasz Garlicki i inni.

"Wśród nocnej ciszy" - premiera

"Wśród nocnej ciszy" w reżyserii Jana Holoubka i Macieja Kowalewskiego trafi do HBO Max w listopadzie.