Rozbicie grupy przestępczej we Wrocławiu. Zatrzymania za czerpanie korzyści z nierządu

Śledztwo w sprawie agencji towarzyskich na terenie kilku województw

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzą śledztwo pod nadzorem prokuratury we Wrocławiu. Z ustaleń wynika, że grupa działała od kilku lat na terenie województw dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego. Podejrzani mieli organizować i prowadzić agencje towarzyskie w prywatnych mieszkaniach. Wszystko wskazuje na to, że w kilkunastu takich lokalach mogło przebywać blisko 100 kobiet świadczących usługi seksualne.

Zatrzymania w czterech województwach i zabezpieczony majątek

Realizacja działań została przeprowadzona na terenie czterech województw przy wsparciu policjantów z Opola. Mundurowi zatrzymali 7 osób, w tym dwie kobiety i pięciu mężczyzn w wieku od 37 do 52 lat. Według śledczych wśród ujętych osób znajduje się ścisłe kierownictwo grupy przestępczej. W trakcie przeszukań zabezpieczono gotówkę w kwocie ponad 70 000 zł, telefony komórkowe, laptopy oraz narkotyki w postaci amfetaminy i marihuany.

Zarzuty dla kierownictwa grupy i tymczasowe areszty

Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty dotyczące między innymi kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuty obejmują również przestępstwa przeciwko wolności seksualnej oraz obyczajności, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy we Wrocławiu zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec dwóch podejrzanych. Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli mienie o wartości blisko 200 000 zł.

Skutki nielegalnego procederu i rozwojowy charakter sprawy

Śledczy wskazują, że przestępcza działalność mogła przynieść grupie dochód w wysokości blisko 1 000 000 zł. Tego typu proceder często wiąże się z izolacją oraz zastraszaniem osób, które mogą być wykorzystywane ekonomicznie przez sprawców. Działania służb mają na celu ochronę wolności i godności osób narażonych na takie zagrożenia. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne ustalenia w tym temacie.

Źródło: Policja.pl