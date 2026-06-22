Pierwsza miłość w nowym sezonie. Burza wokół rozwodu Elizy i Bolesława. Na sali sądowej padną szokujące zarzuty w 4244 odcinku

W minionych epizodach oznaczonych numerami 4242 oraz 4243 napięcie wśród Olszewskich osiągnęło krytyczny poziom. Kobieta jest zdeterminowana, aby ostatecznie uwolnić się od Bolesława, szykując twardy grunt pod zbliżającą się sprawę rozwodową i dbając przy tym o przyszłość swoją oraz Angeliki. Bohaterka doskonale zdaje sobie sprawę, że jej mąż ukrywa istotne fakty na temat Białego, który aktualnie przebywa na niebezpiecznej misji w Kosowie, gdzie niedawno miała miejsce potężna eksplozja. Ojciec zgadza się pomóc córce w zdobyciu wieści o ukochanym, ale żąda w zamian zeznawania przeciwko własnej matce w sądzie. Na domiar złego żona wdaje się w płomienny romans ze Świdrem, spotykając się z nim w absolutnej tajemnicy, co Bolesław zamierza bezwzględnie wykorzystać jako as w rękawie podczas rozprawy. Sytuacja przypomina pajęczynę kłamstw i intryg.

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Kamil zginie w Kosowie? Bartek wróci do Emilki!

Rozwód w serialu "Pierwsza miłość". Streszczenie 4244. odcinka

Zadowolony z siebie Bolesław zaciera ręce, gdyż zdobył kluczowe wieści o Białym i zamierza podzielić się nimi z Angeliką. Bieg wydarzeń szybko przybiera nieoczekiwany obrót, kiedy na oczach córki, Igi oraz Filipa, dochodzi do brutalnej awantury małżonków. Eliza z premedytacją podsyca ten ostry spór, mając w tym ukryty motyw – na chwilę przed rozprawą chce po prostu zgromadzić solidne haki na obecnego partnera.

Kto ostatecznie wyjdzie zwycięsko z tego potężnego starcia? Nie wiadomo, czy Bolesław zorientuje się, że jego żona spiskuje przeciwko niemu o wiele sprytniej, ani czy Angelika poprze matkę, czy ojca. Rozwiązanie tych dylematów przyniesie 4245. odcinek.