Pierwsza miłość w nowym sezonie. Burza wokół rozwodu Elizy i Bolesława. Na sali sądowej padną szokujące zarzuty w 4244 odcinku

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-22 13:29

Konflikt w rodzinie Olszewskich przybiera na sile, a każda dyskusja błyskawicznie przeradza się w awanturę. Eliza i Bolesław ponownie stają do walki, gdzie główną stawką staje się nie tylko prawne zakończenie małżeństwa, ale również losy Angeliki i sekrety dotyczące Białego. Zaczynają pojawiać się przebiegłe prowokacje oraz toksyczne gierki psychologiczne. Pytanie brzmi, kto pierwszy potknie się w tej bezwzględnej walce o dominację. Najnowszy, 4244. epizod pojawi się na ekranach dopiero po przerwie wakacyjnej, jednak już teraz warto śledzić streszczenia, by nie przegapić żadnych zwrotów akcji.

W minionych epizodach oznaczonych numerami 4242 oraz 4243 napięcie wśród Olszewskich osiągnęło krytyczny poziom. Kobieta jest zdeterminowana, aby ostatecznie uwolnić się od Bolesława, szykując twardy grunt pod zbliżającą się sprawę rozwodową i dbając przy tym o przyszłość swoją oraz Angeliki. Bohaterka doskonale zdaje sobie sprawę, że jej mąż ukrywa istotne fakty na temat Białego, który aktualnie przebywa na niebezpiecznej misji w Kosowie, gdzie niedawno miała miejsce potężna eksplozja. Ojciec zgadza się pomóc córce w zdobyciu wieści o ukochanym, ale żąda w zamian zeznawania przeciwko własnej matce w sądzie. Na domiar złego żona wdaje się w płomienny romans ze Świdrem, spotykając się z nim w absolutnej tajemnicy, co Bolesław zamierza bezwzględnie wykorzystać jako as w rękawie podczas rozprawy. Sytuacja przypomina pajęczynę kłamstw i intryg.

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Rozwód w serialu "Pierwsza miłość". Streszczenie 4244. odcinka

Zadowolony z siebie Bolesław zaciera ręce, gdyż zdobył kluczowe wieści o Białym i zamierza podzielić się nimi z Angeliką. Bieg wydarzeń szybko przybiera nieoczekiwany obrót, kiedy na oczach córki, Igi oraz Filipa, dochodzi do brutalnej awantury małżonków. Eliza z premedytacją podsyca ten ostry spór, mając w tym ukryty motyw – na chwilę przed rozprawą chce po prostu zgromadzić solidne haki na obecnego partnera.

Kto ostatecznie wyjdzie zwycięsko z tego potężnego starcia? Nie wiadomo, czy Bolesław zorientuje się, że jego żona spiskuje przeciwko niemu o wiele sprytniej, ani czy Angelika poprze matkę, czy ojca. Rozwiązanie tych dylematów przyniesie 4245. odcinek.

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