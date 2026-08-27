Pierwsza miłość. Rozwód Kingi i Janka w nowym sezonie. Jeszcze nie wszystko stracone? - ZDJĘCIA

Rozwód Kingi i Janka w „Pierwszej miłości”. Staną przed sądem

Droga Kingi i Janka do rozwodu była długa i bolesna. Ich małżeństwo legło w gruzach po serii trudnych wydarzeń, a największy wpływ na kryzys miała Lilka (Sylwia Sokołowska). To przez nią Janek uwierzył, że Pola jest jego córką, co systematycznie niszczyło jego więź z żoną. W nowym sezonie „Pierwszej miłości” okaże się jednak, że nawet spotkanie na sali sądowej nie przekreśla szans na uratowanie ich relacji.

Przed samą rozprawą wyjdą na jaw fakty, które całkowicie odmienią sytuację Janka. Mężczyzna otrzyma wyniki testu DNA, z których jasno wyniknie, że nie jest biologicznym ojcem Poli. To odkrycie będzie dla niego prawdziwym wstrząsem. Dojdzie do dramatycznej konfrontacji z Lilką, która ze łzami w oczach będzie się tłumaczyć, twierdząc, że sama nie znała prawdy o ojcostwie dziewczynki. Co więcej, poprosi Janka, by nie odwracał się od dziecka, z którym nawiązał już głęboką więź. Mężczyzna stanie przed koniecznością całkowitego przeanalizowania swojego dotychczasowego życia i podjęcia kluczowych decyzji.

Kinga usłyszy podczas rozprawy rozwodowej pytanie, którego się nie spodziewa

W 4247. odcinku „Pierwszej miłości” dojdzie do decydującego spotkania Kingi i Janka w sądzie. Zamiast spokoju, na sali zapanuje napięta atmosfera. W momencie, gdy oboje będą musieli zmierzyć się z wizją ostatecznego zakończenia małżeństwa, sąd skieruje do Kingi niespodziewane pytanie. Sprawi ono, że kobieta będzie musiała na nowo przemyśleć swoje stanowisko. Nie będzie już chodziło tylko o przeszłość i błędy z niej wynikające, ale o perspektywy na odbudowanie zaufania. Pytanie ze strony sądu będzie proste: czy Żukowska jest całkowicie pewna swojej decyzji o rozwodzie i definitywnie zamyka drzwi na powrót?

Czy rozwód Kingi i Janka dojdzie do skutku?

Kinga znajdzie się w martwym punkcie, nie potrafiąc udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jej dylematy spotęgują działania osób trzecich, które stanowczo sprzeciwiają się jej powrotowi do Janka. Okazuje się, że największego przeciwnika ratowania małżeństwa znajdzie pod własnym dachem. Czy mimo wszystkich zranień i wątpliwości zdecyduje się dać szansę swojemu związkowi? A może ostatecznie uzna, że przeszłości nie da się naprawić? Rozprawa rozwodowa pozostawi te pytania otwarte.

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