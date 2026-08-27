Barwy szczęścia. Kodur dopadnie dilera narkotyków! To on sprzedaje prochy Renacie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia". Renata kupuje narkotyki od dilera, a Kodur rusza jej śladem

Nadchodzący sezon popularnego serialu "Barwy szczęścia" przyniesie poważny kryzys w relacji Marcina i Renaty. Zaskakujące i nieracjonalne decyzje partnerki sprawią, że Kodur wprost zacznie podejrzewać u niej powrót do niebezpiecznego nałogu. Jego obawy znajdą potwierdzenie już w 3398. epizodzie, gdy kobieta potajemnie sfinalizuje kolejną transakcję z dilerem. Cała ta skomplikowana sytuacja nałoży się na rosnące napięcie na linii między Nowakową a Dominiką. Gdy uzależniona bohaterka nieoczekiwanie opuści mieszkanie w samym środku nocy, zdeterminowany funkcjonariusz natychmiast ruszy za nią, by poznać prawdę.

Marcin Kodur demaskuje handlarza w 3399. odcinku "Barw szczęścia". Zaskakująca akcja policji

Telewidzowie w 3399. odcinku "Barw szczęścia" ujrzą efekty policyjnego śledztwa. Marcin osobiście nakryje partnerkę na nocnej schadzce. Mundurowy błyskawicznie przystąpi do zdecydowanych działań, co bezpośrednio poskutkuje aresztowaniem dostawcy narkotyków dla Nowakowej. Zatrzymanie handlarza okaże się dla Kodura zaledwie wstępem do ogromnych problemów.

Renata z "Barw szczęścia" na celowniku śledczych. Czy bohaterka trafi za kratki?

Ujęcie kryminalisty sprowadzi ogromne niebezpieczeństwo na samą Renatę, która wkrótce znajdzie się w kręgu zainteresowania organów ścigania. Zdesperowany Kodur zrobi wszystko, aby ochronić partnerkę przed więzienną celą i ostatecznie wyciągnąć ją ze szponów narkomanii. Misja ratunkowa potężnie się skomplikuje, bowiem bohaterka od dłuższego czasu dystansowała się od partnera. Jeżeli zatraci się całkowicie, wielka miłość przejdzie do historii, a Nowakowa stanie przed sądem za posiadanie środków odurzających.