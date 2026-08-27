M jak miłość. Zabójca zmarłej Franki trafi za kraty. Natalka z Rafałem aresztują Walata - ZDJĘCIA

M jak miłość odc. 1939: Aresztowanie Walata po kolejnym wypadku

Dramatyczne sceny rozegrają się po następnym wypadku spowodowanym przez Dominika. Dziedzic wiejskiej fortuny, który ma już na sumieniu życie Franki, po raz kolejny postanowi zignorować prawo i usiądzie za kółkiem. W 1939 odcinku "M jak miłość", emitowanym po wakacyjnej przerwie, pędzący Walat wjedzie na przeciwległy pas prosto pod auto prowadzone przez Agnes (Amanda Mincewicz) i Marysię (Małgorzata Pieńkowska). Kobiety w ostatniej chwili unikną śmiertelnego zderzenia, wpadając do rowu, jednak cała sytuacja mocno je przeraża.

Kiedy kurz opadnie, Marysia momentalnie rozpozna w sprawcy mężczyznę, przez którego zginęła Franka. Spotkanie z Walatem wyzwoli w niej potężną furię. Rogowska, patrząc w oczy zabójcy swojej synowej, straci nad sobą kontrolę i z całej siły wygarnie mu, że to on ponosi winę za śmierć dziewczyny, wykrzykując mu prosto w twarz całą swoją nienawiść.

Kolejny wybryk Walata: Złamanie zakazu i ponowne spotkanie z policją

Teraz sytuacja Dominika skomplikuje się jak nigdy dotąd. Mężczyzna zignoruje ciążący na nim pięcioletni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, co samo w sobie jest już przestępstwem. Gdy ponownie doprowadzi do kolizji, jego pierwszą myślą będzie ucieczka, jednak plan ten spali na panewce. Na miejscu zdarzenia niebawem zjawią się Natalka i Rafał. Stróże prawa zostaną wezwani przez przejeżdżającego w pobliżu rowerzystę, który widział całe zajście. Sytuację Walata dodatkowo pogorszy fakt, że w internecie wyląduje nagranie z momentu wypadku, co praktycznie przekreśli jego szanse na wywinięcie się od kary.

Zaskoczony Walat w rękach policji. Koniec arogancji

Ten przełomowy moment w 1939 odcinku "M jak miłość" z pewnością przyniesie ulgę Pawłowi (Rafał Mroczek) i reszcie rodziny Zduńskich. Natalka z Rafałem bezceremonialnie zgarną Walata i umieszczą go na tylnym siedzeniu radiowozu. Fotografie prosto z planu serialu "M jak miłość" doskonale oddają klimat tej sceny. Dominik, do tej pory znany z cwaniackiego uśmieszku, idąc w asyście policjantów, całkowicie straci rezon i z jego twarzy zniknie wszelka pewność siebie.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w nowych odcinkach "M jak miłość" Walat w końcu odpowie za swoje czyny. Interwencja Natalki i Rafała zakończy się dla niego tragicznie, a chłopak będzie musiał stanąć przed sądem nie tylko za spowodowanie kolizji, ale też za recydywę i zignorowanie wyroku.