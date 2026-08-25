Pierwsza miłość po wakacjach. Kochański przestanie się powstrzymywać! Julita usłyszy, dlaczego tak bardzo mu się podoba [ZWIASTUN]

Marcin Kochański zdemaskuje intrygę w 4239. odcinku „Pierwszej miłości”

Jeszcze w minionym sezonie serialu Julita oraz Florian podjęli decyzję o udawaniu związku. Z kolei w 4239. odcinku „Pierwszej miłości” zorganizowane zostanie wspólne spotkanie z Marcinem Kochańskim. Oboje spróbują przekonać ojca chłopaka do tego, że łączy ich prawdziwe uczucie, a lunch ma być do tego doskonałą okazją.

Jednak doświadczony lekarz szybko zwróci uwagę na to, że w zachowaniu młodych ludzi coś jest nie tak. Wykorzysta moment nieuwagi Floriana, aby wprost zapytać Julitę o całą sytuację. Zastępca dyrektora Okręgowej Izby Lekarskiej nie odpuści i zażąda od dziewczyny szczerych wyjaśnień.

Dla stażystki ta konfrontacja okaże się niezwykle kłopotliwa. Jej porozumienie z Florianem dawało nadzieję na pewne korzyści w pracy zawodowej, jednak wiązało się jednocześnie z koniecznością ciągłego oszukiwania jego bardzo wpływowego ojca.

Jesienią w „Pierwszej miłości” Kochański doceni zachowanie Julity

To, co nastąpi w kolejnych etapach, może w znacznym stopniu odmienić relację Julity z Kochańskim. Zapowiedź najnowszych epizodów po wakacjach sugeruje, że podczas kolejnego spotkania mężczyzna bez ogródek przyzna, jak duże wrażenie zrobiła na nim dziewczyna.

Taka mi się podobasz. Odważna jesteś. Świetnie. Odwaga i zdrowy egoizm.

Marcin Kochański zdecyduje się na otwartość i wskaże cechy charakteru, które najbardziej mu imponują u Julity. Po niedawnym zdemaskowaniu jej układu z Florianem, te szczere słowa mogą okazać się dla stażystki bardzo dużym zaskoczeniem. Zamiast potępiać ją za próbę oszustwa, wpływowy lekarz dostrzeże w niej ogromną determinację oraz odwagę w działaniu.

Od samego początku Marcin Kochański stosuje swoje rozległe wpływy

Postać Marcina Kochańskiego zadebiutowała w klinice We-Med w 4224. odsłonie „Pierwszej miłości”. Mężczyzna przybył tam, aby wstawić się za synem, którego usunięto z praktyk studenckich. Zamiast jednak grzecznie prosić o zmianę decyzji, od początku wykorzystywał swoją wysoką pozycję i stanowczo domagał się od Grażyny przywrócenia Floriana.

Tym naciskom otwarcie sprzeciwił się Kacper, który twardo bronił lekarskich zasad etycznych i nie zamierzał wyrazić zgody na powrót młodego stażysty. Sam Florian, czując wsparcie swojego wpływowego ojca, zaproponował później Julicie zawarcie specyficznego porozumienia, co w konsekwencji doprowadziło ich oboje do całej tej maskarady.

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