Pierwsza miłość po wakacjach. Emilka przyciśnie Bartka do muru! Padnie pytanie o Ilonę [ZWIASTUN]

Nowe odcinki „Pierwszej miłości”: Emilka porusza temat związku Bartka

Powakacyjne epizody „Pierwszej miłości” mogą przynieść spore emocje, zwłaszcza z powodu ponownego spotkania Emilki i Bartka. Dawni małżonkowie, którzy przez lata zmagali się z burzliwymi uczuciami, znowu staną twarzą w twarz. Mimo że ich relacja jest już przeszłością, a Bartek układa sobie życie z Iloną, najnowszy zwiastun zdradza, że dawne sprawy wciąż będą dawać o sobie znać. Emilka w trakcie rozmowy zdecyduje się zapytać byłego męża o jego obecną relację. Zwróci się do niego ze słowami:

- Naprawdę życzę ci, żebyś miał fajny związek, bo jest fajny, prawda?

Bartek potwierdzi to skinieniem głowy, jednak jego reakcja może ukrywać coś więcej niż tylko zadowolenie z bycia z Iloną. Warto przypomnieć, że już wcześniej sama obecność Emilki mocno komplikowała jego relację z obecną partnerką.

Bartek zmienia zdanie w 4241. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4241. odcinku „Pierwszej miłości” Bartek niespodziewanie zacznie znajdować preteksty, aby opóźnić wspólną przeprowadzkę z Iloną. Lekarka nie zrozumie tej nagłej zmiany, zwłaszcza że jeszcze niedawno oboje entuzjastycznie planowali wspólną przyszłość. Kobieta szybko zacznie nabierać podejrzeń, że za decyzją jej partnera kryje się głębszy powód.

Szybko wyjdzie na jaw, że jej przeczucia były słuszne. Bartek zacznie się dystansować od Ilony z powodu wydarzeń, które rozegrają się między nim a Emilką w 4241. odcinku. To właśnie ta tajemnica sprawi, że jego nowy związek wpadnie w poważne kłopoty.

Szczera rozmowa w 4242. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4242. odcinku sytuacja nabierze jeszcze większych rumieńców. Bartek zdecyduje się na odwagę i wyzna Ilonie prawdę o tym, co wydarzyło się między nim a byłą żoną. Ta szczerość głęboko ją zrani, jednak Miedzianowski nie zrezygnuje z kontaktu z Emilką. Wręcz przeciwnie, natychmiast wykona do niej telefon.

Emilka z kolei nie przejdzie obojętnie wobec odradzających się uczuć między nią a byłym mężem. W tym samym odcinku wyzna Marcie szczegóły ich spotkania, a przyjaciółka słusznie zauważy, że byli małżonkowie wciąż żywią do siebie silne emocje i nie potrafią zapomnieć o przeszłości.

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