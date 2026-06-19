Pierwsza miłość po wakacjach. Janek pozna szokujące wyniki badań. Kiedyś Kinga walczyła z nowotworem, a teraz to - WIDEO

Niepokojąca scena w zwiastunie „Pierwszej miłości” po wakacjach

Zapowiedź nowych odcinków „Pierwszej miłości” wzbudza konsternację. W jednej ze scen Janek zobaczy wyniki badań, a jego reakcja nie pozostawi złudzeń, że chodzi o sprawę, która od dawna nie daje mu spokoju. Stańczuk od miesięcy żyje w cieniu podejrzeń dotyczących Poli i coraz bardziej traci zaufanie do Lilki (Sylwia Sokołowska). To właśnie tej sprawy będzie dotyczył dokument trzymany przez dziennikarza w dłoni.

Przypomnijmy, że w finale sezonu dawny kolega z Fajna TV zasugerował Jankowi, że jego była ukochana nie zawsze była wobec niego szczera. To właśnie wtedy po raz pierwszy poważnie zwątpił, czy rzeczywiście jest ojcem dziewczynki.

Janek dostanie wynik badania w nowym sezonie "Pierwszej miłości"

W nowych odcinkach Janek nie będzie chciał dłużej żyć w niepewności. Nie uwierzy już zapewnieniom Lilki i postanowi zdobyć niepodważalny dowód. W tajemnicy przed byłą partnerką zabierze z mieszkania Poli smoczek, który posłuży jako próbka do badań DNA. Kilka dni później przyjdzie chwila prawdy. To właśnie ten moment zobaczą widzowie w zwiastunie. Kiedy Janek odczyta wyniki, z jego twarzy zniknie wszelka pewność siebie.

Kinga już kiedyś walczyła o życie

Niepokojąca scena od razu przywołuje wspomnienia sprzed kilku lat, gdy to Kinga zmagała się z nowotworem piersi. Początkowo ukrywała chorobę przed najbliższymi, nie chcąc ich obciążać swoim cierpieniem. Dopiero z czasem pozwoliła Jankowi, synom i przyjaciółkom otoczyć się wsparciem. Leczenie było długie i niezwykle trudne. Zdarzały się momenty, gdy Kinga traciła nadzieję, a jej bliscy bali się najgorszego. Janek przeżywał wtedy prawdziwy koszmar, nie wyobrażając sobie życia bez ukochanej żony. Kinga pokonała raka.

Wyniki badań zwalą Janka z nóg

Tym razem to właśnie Stańczuk będzie musiał zmierzyć się z prawdą. Wynik testu DNA ma potwierdzić, że Pola jest jego córką, ale sama reakcja Lilki może sugerować, że na jaw wyjdzie jeszcze coś więcej. Czy były kochankowie wreszcie zamkną bolesny rozdział swojej historii? Odpowiedź przyniosą dopiero premierowe odcinki „Pierwszej miłości” po wakacjach.