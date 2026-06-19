Ucieczka quadem w Lublinie. 34-letni obcokrajowiec usłyszał zarzuty

Pościg za quadem w centrum Lublina

Do zdarzenia doszło 13 czerwca 2026 roku około godziny 21:30 w centralnej części miasta. Kierujący quadem nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął próbę ucieczki ulicami Lublina, co spowodowało natychmiastową reakcję policjantów. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna przejeżdżał między innymi w rejonie Placu Litewskiego, Alei Racławickich oraz ulic Zielonej, Świętoduskiej i Niecałej. Podczas ucieczki sprawca ignorował polecenia wydawane przez mundurowych i nie stosował się do obowiązujących znaków drogowych.

Zagrożenie dla pieszych na chodnikach

W trakcie ucieczki kierowca quada poruszał się chodnikiem i wjeżdżał w miejsca, gdzie obowiązywał całkowity zakaz ruchu. Swoim zachowaniem doprowadzał do niebezpiecznych sytuacji na drodze oraz zmuszał pieszych do ucieczki z toru jazdy pojazdu. Policjanci odnaleźli i zabezpieczyli quad na parkingu przy ulicy Niecałej, jednak kierowcy nie było już na miejscu. Sprawą zajęli się kryminalni z IV Komisariatu Policji w Lublinie, którzy dzięki działaniom operacyjnym ustalili tożsamość prowadzącego pojazd.

Zatrzymanie 34-latka i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Funkcjonariusze zatrzymali 34-letniego obywatela Gruzji, który odpowiada za sobotnie zdarzenia. W czwartek 18 czerwca 2026 roku mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz kierowania pojazdem pomimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Dodatkowo 34-latek odpowie za liczne wykroczenia popełnione podczas jazdy ulicami miasta, w tym za stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym. W procesie identyfikacji sprawcy pomocne okazały się nagrania z Centrum Monitoringu Wizyjnego Urzędu Miasta Lublin.

Konsekwencje prawne i wniosek o opuszczenie kraju

Zatrzymany mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów podczas składania wyjaśnień. Policjanci zabezpieczyli od niego pieniądze w kwocie 20 000 zł na poczet przyszłej kary, jaka zostanie na niego nałożona przez sąd. Po zakończeniu czynności procesowych obcokrajowiec został doprowadzony do placówki Straży Granicznej. Mundurowi skierowali wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej 34-latka do opuszczenia terytorium Polski, a za samą ucieczkę przed policją grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl