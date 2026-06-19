Oszustwa internetowe w Bytomiu. 61-latek usłyszał 102 zarzuty

Mechanizm oszustw na platformach aukcyjnych

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną w Bytomiu przez dłuższy czas gromadzili materiał dowodowy w sprawie nieuczciwego sprzedawcy. Mężczyzna wystawiał na platformach internetowych ogłoszenia dotyczące sprzedaży różnych towarów, w tym głównie zabawek oraz artykułów plażowych. Proceder opierał się na schemacie, w którym sprzedawca po otrzymaniu wpłaty od kupujących nie wysyłał zamówionych produktów. Dodatkowo w momencie otrzymania pieniędzy kontakt z oferentem całkowicie się urywał, co uniemożliwiało kupującym wyjaśnienie sytuacji.

Szeroka skala działalności i wielu poszkodowanych

W trakcie prowadzonych czynności policjanci krok po kroku identyfikowali kolejne osoby, które zostały oszukane przez mieszkańca Bytomia. Ustalenia mundurowych pozwoliły dotrzeć do ponad stu poszkodowanych z różnych części Polski. Straty finansowe, jakie poniosły poszczególne osoby, były zróżnicowane i wynosiły od kilku złotych do kwoty przekraczającej 1000 zł. Skrupulatna praca śledczych doprowadziła do wskazania sprawcy, którym okazał się 61-letni bytomianin.

Konsekwencje prawne i apel policji o rozwagę

Podejrzany usłyszał już komplet 102 zarzutów, a dokumentacja sprawy została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Bytomiu. O wymiarze kary dla 61-latka zadecyduje sąd, a zgodnie z obowiązującymi przepisami za oszustwo grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Przy okazji tego postępowania policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa podczas zakupów online i konieczności ochrony danych personalnych. Zachowanie czujności może uchronić kupujących przed stratami finansowymi oraz zaangażowaniem w przestępczą działalność nieuczciwych osób.

Źródło: Policja.pl