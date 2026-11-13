„Akacjowa 38” odc. 999 - streszczenie

Bliscy Servanda będą bardzo martwić się o jego zdrowie, więc Leonor zorganizuje specjalną premierę sztuki w wykonaniu służących, aby go rozweselić. Don Ramon kategorycznie zabroni Trini udziału w tym ulicznym przedstawieniu, co doprowadzi do sprzeczki. Lucia po powrocie z pustelni poczuje się bardzo słaba, co Przeor wykorzysta jako pretekst do ataku na księdza Telmo. Duchowny usłyszy zarzut wykorzystania dziewczyny, gdy ta była nieprzytomna. Tymczasem Casilda postanowi nie podpisywać dokumentów spadkowych, bo uzna, że wielkie pieniądze mogłyby odebrać jej radość z życia.

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„Akacjowa 38” odc. 1000 - streszczenie

Casilda z wielką ulgą odkryje, że Maximiliano Hidalgo nie jest jej biologicznym ojcem, co pozwoli jej na radosny powrót do pracy u Rosiny. W tym samym czasie pseudolekarz Higinio rzuci się do ucieczki, a Maria natychmiast ruszy jego śladem. Mimo protestów i niezadowolenia Susany spektakl Leonor odbędzie się zgodnie z planem i zachwyci publiczność. Przeor nie zaprzestanie jednak ataków na księdza Telmo i zagrozi mu procesem kościelnym za rzekome porwanie oraz zhańbienie Lucii.

„Akacjowa 38” odc. 1001 - streszczenie

Samuel ostrzeże Lucię przed zaufaniem lichwiarzowi Jimenowi Batanowi. Cała dzielnica będzie huczeć od plotek na temat sztuki Leonor, a oburzenie wywoła zwłaszcza pocałunek Flory i Carmen. Flora uwierzy w swój wielki talent i nie przestanie zamęczać El Peni aktorskimi ambicjami. Dzięki producentowi Benjaminowi Corralowi sztuka będzie mogła trafić na deski madryckich teatrów. Tymczasem ksiądz Telmo nie zgodzi się na przeniesienie do odległej parafii i postanowi bronić swojego imienia przed sądem zakonnym.

„Akacjowa 38” odc. 1002 - streszczenie

Przeor Zakonu Chrystusa Leżącego zacznie naciskać na Lucię, by oskarżyła ojca Telmo przed Trybunałem Kościelnym. Kiedy dziewczyna odmówi, duchowny zażąda, by poddała się badaniu lekarskiemu mającemu potwierdzić jej dziewictwo. Samuel obieca Przeorowi, że nakłoni Lucię do złożenia zeznań obciążających księdza. Na poddasze wróci Casilda, a Rosina wraz z Liberto i Leonor ponownie zamieszkają w kamienicy. Servando zacznie powoli wracać do zdrowia, a Leonor przekaże mu część zarobku ze swojej sztuki.

„Akacjowa 38” odc. 1003 - streszczenie

Samuel wprowadzi w życie kolejny element swojego planu i sprowadzi Alicję Villanueva, która skłamie Lucii, twierdząc, że ona również padła ofiarą ojca Telmo. Kobieta będzie usilnie namawiać młodą Lucię do wystąpienia przeciwko duchownemu przed obliczem Trybunału Kościelnego. Na Akacjowej pojawi się młody Raul szukający niejakiej pani Asensio, jednak nikt z sąsiadów nie będzie wiedział, o kogo chodzi. Jednocześnie za sprawą Rosiny w dzielnicy rozniosą się plotki, że Susana ma nowego wielbiciela.

„Akacjowa 38” odcinki 999-1003: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień